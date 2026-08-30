Sujeto simula traer un arma y asalta Oxxo en el Centro Histórico de Durango

Un hombre logró escapar después de cometer un robo con violencia en una tienda Oxxo ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde presuntamente amenazó a los empleados simulando portar un arma.

El atraco fue reportado aproximadamente a las 13:45 horas del sábado 29 de agosto, en el establecimiento ubicado sobre la calle Florida, cerca de su cruce con Independencia.

Según la información recopilada, al negocio ingresó un sujeto de barba, quien vestía gorra y llevaba consigo una mochila de color rojo. Una vez dentro comenzó a amenazar al personal haciendo creer que entre sus pertenencias llevaba un arma.

Ante el temor de que pudiera cumplir sus amenazas, los trabajadores no opusieron resistencia. Tras cometer el robo, el individuo salió del establecimiento y escapó a pie por calles de la Zona Centro.

El hecho fue reportado a las autoridades para iniciar la búsqueda del presunto responsable. Hasta el momento no se precisó el monto de lo robado ni se informó sobre personas detenidas relacionadas con el atraco.