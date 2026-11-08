Justicia

ROBO DE VEHÍCULOS

Sujetos agreden a hombre y le roban su motocicleta en colonia La Esmeralda

El hombre pidió el apoyo de elementos de seguridad al número de emergencias 911.

Sujetos agreden a hombre y le roban su motocicleta en colonia La Esmeralda

Sujetos agreden a hombre y le roban su motocicleta en colonia La Esmeralda

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos sujetos despojaron de su motocicleta a un hombre durante la noche del sábado, luego de agredirlo físicamente cuando la unidad se encontraba estacionada en las inmediaciones de la colonia La Esmeralda, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:15 horas del 7 de noviembre, sobre la avenida La Salle, a la altura de la carretera a Mazatlán, donde Humberto López solicitó la intervención de las autoridades tras ser víctima del robo.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, dos individuos se aproximaron al lugar donde permanecía estacionada una motocicleta de la marca Italika de 125 centímetros cúbicos, modelo 2021, de color negro y sin placas de circulación. Al momento de cometer el robo, los sujetos le propinaron una patada para después apoderarse de la unidad y retirarse del sitio.

El reportante proporcionó el nombre al que se encuentra registrada la motocicleta. Tras lo ocurrido, se dio aviso a las autoridades para que tomaran conocimiento del hecho, sin que hasta el momento se tenga información sobre la identidad o localización de los presuntos responsables.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robo de vehículos Durango agresión motocicleta, sujetos, unidad, autoridades

               

                
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