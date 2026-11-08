Sujetos agreden a hombre y le roban su motocicleta en colonia La Esmeralda

Dos sujetos despojaron de su motocicleta a un hombre durante la noche del sábado, luego de agredirlo físicamente cuando la unidad se encontraba estacionada en las inmediaciones de la colonia La Esmeralda, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:15 horas del 7 de noviembre , sobre la avenida La Salle, a la altura de la carretera a Mazatlán, donde Humberto López solicitó la intervención de las autoridades tras ser víctima del robo.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, dos individuos se aproximaron al lugar donde permanecía estacionada una motocicleta de la marca Italika de 125 centímetros cúbicos, modelo 2021, de color negro y sin placas de circulación. Al momento de cometer el robo, los sujetos le propinaron una patada para después apoderarse de la unidad y retirarse del sitio.