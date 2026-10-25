Sujetos armados con navaja asaltan a peatón en calles del fraccionamiento Hacienda de Tapias

Un hombre fue víctima de un asalto con violencia durante los primeros minutos de este domingo, luego de que dos sujetos descendieran de un vehículo y lo amenazaran con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias, en calles del fraccionamiento Hacienda de Tapias, de la ciudad de Durango.

El atraco fue reportado aproximadamente a las 00:30 horas del 25 de octubre, sobre la calle Hacienda La Trinidad, cerca de su cruce con el bulevar Hacienda de Tapias, donde el afectado caminaba cuando fue interceptado por los presuntos delincuentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la víctima, mientras transitaba por dicho sector se le aproximó un automóvil de la marca Volkswagen, línea Golf, de color blanco, del cual descendieron dos hombres que se dirigieron directamente hacia él.

Los desconocidos lo amagaron con una navaja y, mediante amenazas, lo obligaron a entregar su teléfono celular y su cartera , sin que el afectado pudiera evitar el robo ante el temor de resultar lesionado.

Una vez que consiguieron apoderarse de los objetos personales, los presuntos responsables se retiraron del lugar, por lo que la víctima solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911, proporcionando las características del automóvil utilizado durante el asalto.

El hecho quedó reportado ante las autoridades de seguridad pública, mientras que el afectado podrá presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, con la finalidad de que se investigue el robo y se busque identificar a los dos presuntos responsables.