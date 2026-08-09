Sujetos entran por una ventana y roban 5 mil pesos de una vivienda en la Primero de Mayo

Un robo a casa habitación fue reportado la tarde de este sábado en la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Durango, donde sujetos desconocidos presuntamente ingresaron por una ventana y se apoderaron de dinero en efectivo.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:00 horas, cuando Gregorio solicitó la presencia de elementos de seguridad en un domicilio ubicado sobre la calle 29 de Septiembre.

Según la información proporcionada durante la llamada de emergencia, los presuntos responsables habrían aprovechado una ventana para introducirse a la vivienda sin autorización.

Una vez dentro del inmueble, los sujetos presuntamente localizaron 5 mil pesos en efectivo , propiedad de la madre del reportante, cantidad que fue sustraída del domicilio.

Al momento de solicitar el apoyo policiaco, Gregorio señaló que existía la posibilidad de que los responsables todavía se encontraran en el lugar, por lo que pidió la intervención inmediata de los agentes.

Tras recibirse el reporte, elementos de seguridad se trasladaron hasta la colonia Primero de Mayo para revisar el inmueble y sus alrededores, además de recabar información sobre las características de los posibles responsables.

El caso deberá ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar la identidad de quienes participaron en el robo, así como establecer el monto total de lo sustraído.