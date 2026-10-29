Suman 25 pequeños negocios cerrados este 2026 en Durango: Canacope

La difícil situación económica que se vive en Durango sigue golpeando al pequeño comercio local, reconoció la presidenta de la Cámara de Pequeño Comercio (Canacope) en la entidad, Lourdes Macías, quien dio a conocer que durante el último mes se registró el cierre definitivo de otros cinco establecimientos comerciales , con lo que la cifra asciende a 25 negocios cerrados en lo que va del presente año.

“Se han cerrado más de 25 locales. En el último mes se cerraron cinco más de los 20 que había anteriormente. Giros de ropa, giros de varios”, lamentó.

Explicó que la difícil situación económica no distingue trayectorias, afectando incluso a negocios que ya tenían bastante tiempo en el centro de la ciudad, como dos que acaban de cerrar en estos días de telefonía y servicios médicos .

Entre las principales causas que han provocado el cierre de los negocios reconoció que influyen las bajas ventas y el incremento constante en el costo de las rentas, así como la presión por las cargas fiscales, por lo que el cierre de año no se prevé que sea alentador.

“Si se ve duro. A la mera hora de todo en los cierres hay gente. Aquí triunfa el que más saca por medio de la televisión, por medio de TikTok ofreciendo sus mercancías, ya son los que un poquito se levantan más en la economía”, indicó.

Por lo que advirtió que el panorama de cierre de año luce complicado para los agremiados , quienes también tendrán dificultades para el cumplimiento de las prestaciones de fin de año, ya que no se cuenta con los recursos suficientes.

Ante ello, la gran mayoría de los pequeños comerciantes tendrá que solicitar créditos y financiamientos para poder garantizar el pago de aguinaldos a sus trabajadores.

En cuanto a las nuevas disposiciones laborales, como la reducción de la jornada a 40 horas, la representante del sector indicó que, aunque hay disposición por apegarse a la ley y apoyar a los trabajadores, la medida representa un reto para la operatividad, por lo que coincidió con lo planteado por otras cámaras en el sentido de que la implementación sea gradual.

Finalmente, en materia de seguridad, la dirigente reconoció que se observa una mejora en la vigilancia y la coordinación con las autoridades de prevención en la zona centro.