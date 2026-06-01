Suman 331 casos de desnutrición en Durango; 17% son severos

En Durango se tienen contabilizados, hasta el 16 de mayo, un total de 331 casos de desnutrición atendidos por el sector salud. De ellos, el 17 por ciento corresponde a desnutrición severa, condición que enfrentaba la menor originaria de Mezquital que falleció el pasado domingo en el Hospital Materno Infantil.

La niña permanecía internada desde hacía varios días debido a un delicado estado de salud asociado con desnutrición severa y una probable neumonía. Su fallecimiento volvió a poner sobre la mesa una problemática que continúa afectando a diversos sectores de la población duranguense.

La desnutrición ha representado históricamente un reto para la entidad, tanto por el número de casos registrados como por las defunciones asociadas a esta condición. De acuerdo con estadísticas del sector salud, Colima encabeza el número de muertes por desnutrición en menores de cero a un año de edad, mientras que Durango, Chihuahua y Guanajuato figuran entre las entidades con mayor mortalidad infantil relacionada con la desnutrición en niños de uno a cuatro años.

Las cifras nacionales indican que en Durango se registran, en promedio, alrededor de cuatro defunciones infantiles al año asociadas a problemas de desnutrición.

Según el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 19, con corte al 16 de mayo, en el estado ya se habían atendido 331 personas por distintos grados de desnutrición.

De ese total, 242 pacientes presentaron desnutrición leve, equivalente al 73 por ciento de los casos; 33 registraron desnutrición moderada, lo que representa el 10 por ciento ; y 56 personas fueron diagnosticadas con desnutrición severa, es decir, el 17 por ciento.

Durante 2025, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, se contabilizaron mil 482 casos de desnutrición en Durango. De ellos, el 77 por ciento correspondió a desnutrición leve, el 8.5 por ciento a desnutrición moderada y el 14.5 por ciento a desnutrición severa.

María del Rayo López, responsable del Control Nutricio de la Secretaría de Salud, señaló que uno de los principales problemas es la falta de seguimiento por parte de algunas familias, ya que después de recibir atención médica y lograr una mejoría, muchos pacientes dejan de acudir a las revisiones programadas.

Los municipios con el mayor número de casos son Durango, Gómez Palacio y Mezquital. En los dos primeros, la incidencia está relacionada con la concentración poblacional, mientras que en Mezquital influye la presencia de comunidades indígenas, de donde proviene una parte importante de los pacientes atendidos.

Los hospitales que registran la mayor atención de casos relacionados con desnutrición son el Materno Infantil y el Hospital Municipal del Niño.