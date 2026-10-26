Super Bowl LXI: estos son los artistas que suenan para aparecer en el show del medio tiempo

El Super Bowl LXI comienza a generar expectativas más allá del terreno de juego, especialmente por el tradicional espectáculo de medio tiempo, considerado uno de los eventos musicales más vistos a nivel internacional.

Aunque todavía faltan varios meses para su celebración, las conversaciones sobre quién podría protagonizar la presentación ya se han intensificado entre aficionados y medios especializados.

¿Quiénes apuntan a estar?

La próxima edición del campeonato de la National Football League (NFL) se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, inmueble que nuevamente recibirá el partido más importante de la temporada.

Como ocurre cada año, el espectáculo musical será uno de los principales atractivos, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre los artistas que participarán.

Entre los nombres que han comenzado a circular aparecen Jay-Z, Miley Cyrus, Justin Bieber y Harry Styles, además de otras figuras como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Rosalía, Drake y los Backstreet Boys .

Sin embargo, estas posibilidades corresponden a rumores, menciones en medios y especulaciones entre seguidores, por lo que ninguna de estas participaciones puede considerarse confirmada.

¿Quién lleva la delantera?

Una de las versiones que mayor interés ha despertado involucra al rapero y empresario estadounidense Jay-Z, cuya posible participación adquirió fuerza después de que circularan reportes sobre su intención de encabezar el espectáculo.

De acuerdo con información de medios estadounidenses, el músico habría decidido considerarse a sí mismo como protagonista del próximo medio tiempo, una posibilidad que ha generado comentarios debido a su relación profesional con la NFL.

Cabe recordar que Jay-Z mantiene una estrecha colaboración con la liga mediante Roc Nation, empresa que participa en la estrategia de entretenimiento y en la organización de los espectáculos musicales del Super Bowl desde 2019.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el rapero vaya a presentarse, por lo que su nombre permanece dentro de las especulaciones rumbo a la edición de 2027.

Candidatos disponibles y con auge

Miley Cyrus es otra de las figuras mencionadas entre las posibles candidatas. La intérprete estadounidense cuenta con una trayectoria que abarca distintos géneros musicales y ya ha participado en actividades relacionadas con el Super Bowl, aunque nunca como protagonista del espectáculo principal de medio tiempo.

Justin Bieber también figura entre los nombres que han generado interés, especialmente por su reconocimiento internacional y su repertorio de éxitos. Una situación similar ocurre con Harry Styles, quien ha consolidado su carrera como solista después de formar parte de One Direction.

Las especulaciones también incluyen a Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Rosalía y Drake, mientras que los Backstreet Boys han expresado públicamente su interés en protagonizar alguna edición del espectáculo.

Pese a la cantidad de nombres mencionados, es importante señalar que la aparición de un artista en estas conversaciones no significa que exista una negociación formal con los organizadores.

¿Cuándo se anunciará al artista del Super Bowl LXI?

La NFL todavía no ha informado una fecha específica para presentar al responsable del espectáculo musical de 2027 . Tradicionalmente, estos anuncios se realizan con varios meses de anticipación, mediante comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales.

El próximo espectáculo buscará mantener la atención internacional que ha caracterizado a las ediciones recientes, en las que la música se ha convertido en uno de los elementos más comentados del campeonato.

Mientras llega la confirmación, los seguidores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la NFL, Apple Music y Roc Nation, donde se espera que eventualmente se dé a conocer al artista o agrupación elegida para el Super Bowl LXI.