Supervisa Sheinbaum avances de la presa Tunal II

EL SIGLO DE DURANGO

La construcción de la presa Tunal II continúa con avances en su infraestructura principal y obras complementarias, de acuerdo con la supervisión realizada este sábado por autoridades federales encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López.

Durante el recorrido se informó que actualmente se desarrollan trabajos en plataformas, plantas de concreto, almacenes de agregados, bancos de materiales, caminos de acceso y construcción, además de campamentos y oficinas.

La obra representa una inversión de cinco mil 913 millones de pesos y forma parte de la estrategia para fortalecer el abastecimiento de agua potable en la capital del estado. La pesa tendrá una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos.