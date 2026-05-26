Surge “Lady Tronchatoro” tras discutir con jóvenes a los que casi atropella | VIDEO

A las redes sociales no se les escapa nada y esta vez, por la imprudencia de una conductora, le apodaron "Lady Tronchatoro" luego de protagonizar una fuerte discusión.

Una conductora que iba a bordo de su camioneta fue acusada de acelerar su vehículo contra dos jóvenes que iban caminando; esto desató molestia en la automovilista, generando en redes sociales millones de comentarios.

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¿Por qué las jóvenes señalaron a la conductora?

La discusión entre ella y las jóvenes se produjo porque las alumnas la acusaron de haber acelerado su camioneta y casi llevárselas entre las llantas mientras cruzaban por un paso peatonal cerca de su universidad.

El suceso se grabó y se difundió en las diferentes redes sociales; las reacciones y comentarios no cesaban debido a un comentario que hizo la conductora mencionando:

"Los peatones son quienes deben detenerse ante los automóviles, incluso en cruces señalizados", afirmó la automovilista.

Cabe mencionar que el video fue grabado por las propias jóvenes para luego publicarlo en redes sociales. El comentario de la conductora causó molestia entre los usuarios, quienes se sintieron indignados ante la actitud grotesta y déspota de la señora, pues lejos de reconocer su error y ofrecer una disculpa a las jóvenes, inventó nuevas reglas de tránsito.

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¿Qué se observa en el video?

En las imágenes mostradas en video, se puede observar a la mujer estacionada dentro de un inmueble mientras discute con las jóvenes, ellas reclamando por haberles aventado la camioneta cuando cruzaban la calle y ella tratando de defenderse con puros inventos.

Al ser cuestionada sobre si tenía claro que debía detenerse para ceder el paso a los peatones, la mujer contestó de una manera grosera, asegurando que el reglamento de tránsito establece que los peatones son los que se deben detener al ver un vehículo cerca.

"Las leyes de tránsito dicen que, aunque haya una raya peatonal, los peatones se tienen que frenar; primero, mi reina, lee los artículos y, segundo, aquí párale", gritaba a las jóvenes.

Las jóvenes, por su parte, querían hacer que entrara en razón ante lo sucedido, pero la conductora solo terminó la discusión gritando: "Lárguense de aquí, dejen de estar estorbando; cuando aprendas a cruzarte, me avisas" grito.

Esto dice el Reglamento de Tránsito

El Reglamento de Tránsito establece que los peatones tienen prioridad de paso sobre los vehículos en los distintos escenarios. En el artículo 6 se señala que los conductores deben ceder el paso cuando los peatones tengan luz verde para cruzar, cuando se encuentren atravesando la vía o cuando los automovilistas vayan a dar la vuelta para tomar otra calle.

Iniciando que, aunque no exista señalización o semáforos, los peatones siguen manteniendo preferencia sobre el tránsito vehicular, la normativa establece que cuando hay personas esperando para cruzar la calle, es obligación de los conductores detenerse y ceder el paso.