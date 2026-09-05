Suspenden centro de la Patrulla Espiritual en Tijuana tras presunto homicidio de interno

Las actividades de un centro de rehabilitación relacionado con la Patrulla Espiritual fueron suspendidas en Tijuana, Baja California, luego de una revisión de las autoridades que ocurrió en medio de las investigaciones por la muerte de un joven de 28 años al interior de las instalaciones.

La intervención se hizo el viernes 4 de septiembre en un inmueble en el Poblado Ejido Matamoros, donde personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) colocó un sello de suspensión.

La medida fue acompañada por un despliegue de elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

El operativo ocurrió días después de que la Fiscalía informara sobre la detención de dos hombres señalados como presuntos responsables de la muerte de Richard Damián, quien tenía apenas unos días internado en el Centro de Rehabilitación Jireh.

Dan cinco días para presentar documentación

De acuerdo con lo explicado por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como "El Chiquilín" y dirigente de la Patrulla Espiritual, la suspensión no implicó el desalojo inmediato de las personas que estaban en el centro.

Según su versión, en la intervención de las autoridades se colocó el sello correspondiente y se otorgó un plazo de cinco días para presentar la documentación que se encontraba pendiente.

“Pusieron el sello de suspensión y dieron la prórroga de cinco días para entregar la documentación faltante”, declaró.

También explicó que existía la posibilidad de que las personas internadas fueran retiradas del lugar, aunque al final esto no ocurrió.

“No nos recogieron, iban a pasar, pero es que no está fácil, verdad, sacar a tanta gente así a la calle imagínate no tenemos el corazón para eso”, afirmó.

La organización indicó que buscará cumplir con los requerimientos para poder retomar las actividades del centro una vez que concluya el procedimiento administrativo.

¿Qué pasó con el joven que murió?

La suspensión ocurrió en medio de la investigación por la muerte de Richard Damián, un joven de 28 años que había ingresado al Centro de Rehabilitación Jireh para recibir atención por consumo de sustancias.

El joven permaneció aproximadamente tres días dentro del lugar antes de que fuera localizado sin vida.

La necropsia practicada al cuerpo estableció que murió por asfixia mecánica por sofocación. Además, durante la revisión se detectaron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

La Fiscalía de Baja California informó posteriormente sobre la detención de Mario Antonio "N" y Anthony "N", quienes son señalados como presuntos participantes en la agresión que terminó con la muerte del interno.

La investigación también contempla la relación que ambos tenían con el centro, debido a que, de acuerdo con las autoridades, anteriormente habían estado internados y posteriormente colaboraban en el establecimiento.

La fiscal general de Baja California señaló que se investigaría bajo qué condiciones prestaban sus servicios y si contaban con la capacitación correspondiente.