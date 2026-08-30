Sustracción de dos niños desata movilización en la División del Norte

Autoridades tomaron conocimiento de la presunta sustracción de dos hermanos, de nueve y ocho años de edad, ocurrida durante la tarde del sábado en calles de la colonia División del Norte, en la ciudad de Durango.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 17:15 horas desde la calle Felipe Ángeles, cerca de Revolución Mexicana, donde una mujer solicitó la presencia de las autoridades después de que un familiar presuntamente se llevó a los menores.

Según la información recopilada, alrededor de las 17:00 horas María Guadalupe se encontraba en el exterior de un domicilio en compañía de sus dos sobrinos, identificados con las iniciales FDO, de nueve años, y JDO, de ocho.

En determinado momento llegó al lugar su excuñado, identificado como Manuel, quien presuntamente se acercó hasta donde se encontraban los niños y se los llevó sin proporcionar información sobre el sitio al que se dirigiría.

La reportante señaló que el hombre se alejó con los dos menores con rumbo hacia el sector donde se encuentra la maquiladora Yazaki; sin embargo, dijo desconocer algún domicilio en el cual pudieran ser localizados.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que los menores fueron llevados.

La mujer manifestó que acudiría ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de que se investigue el caso y se determine la situación de los dos niños.