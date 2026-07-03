T-MEC, vigente hasta el 2036: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendrá su vigencia hasta 2036 y que, por acuerdo entre los tres países, se realizarán revisiones anuales, cuya primera etapa formal comenzará el próximo 20 de julio, cuando una delegación de Estados Unidos visite México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ebrard informó los resultados de la reunión virtual que sostuvo el 1 de julio con autoridades de Estados Unidos y Canadá, en el marco del sexto aniversario de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

El funcionario explicó que uno de los principales temas abordados fue el mecanismo de revisión previsto en el tratado, por lo que aclaró que no está en discusión su vigencia, sino la forma en que se evaluará su funcionamiento en los próximos años.

"El tratado queda vigente de aquí a 2036, como está programado, y haremos una revisión anual", afirmó.