Tabúes frenan vacunación contra el VPH en Durango, advierte IMSS

El IMSS busca eliminar los tabúes que todavía existen entre madres y padres de familia sobre la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y llama a la vacunación en niñas y niños adolescentes.

Sonia Iveth Peyro Aviña, coordinadora delegacional de Enfermería en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que existen algunas creencias equivocadas que pueden impedir que niñas, niños y adolescentes reciban el biológico que ayuda a prevenir infecciones relacionadas con el cáncer cervicouterino y otros padecimientos.

Señaló que una de las principales ideas erróneas consiste en pensar que vacunar a los menores contra el VPH equivale a darles permiso para iniciar una vida sexual activa.

Explicó que se trata de una percepción equivocada, debido a que la vacuna protege contra determinados tipos del virus, pero no contra otras infecciones de transmisión sexual ni contra embarazos no deseados.

El IMSS mantiene de manera permanente la vacunación contra el VPH en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Durango, además de realizar jornadas en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas mediante brigadas.

La vacunación está dirigida a niñas y niños que cursan quinto grado de primaria y a menores de 11 años que no están escolarizados. También contempla a niñas adolescentes de 12 a 16 años sin antecedentes de vacunación y a niñas y mujeres adolescentes de 9 a 19 años que se encuentren en protocolo de atención por violación sexual.

En personas que viven con VIH, la aplicación está dirigida a mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años.

Peyro Aviña destacó que la vacunación constituye una de las principales medidas para reducir la infección por VPH y prevenir enfermedades asociadas con este virus, por lo que llamó a las familias a informarse y evitar que los prejuicios interfieran con la protección de los menores.

El biológico se aplica de lunes a viernes en las UMF del IMSS. Para recibirlo únicamente es necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud y, en caso de no contar con ella, puede utilizarse la CURP para que el personal genere una nueva.