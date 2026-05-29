Talento duranguense avanza con fuerza rumbo a la Universiada Nacional

El deporte universitario duranguense dio un paso importante en su camino competitivo tras una destacada actuación en la etapa regional rumbo a la Universiada Nacional 2026, donde atletas de la UJED lograron su clasificación a la máxima justa del país, además de abrir la puerta a representación internacional.

Un filtro superado con resultados sólidos

La fase regional, celebrada en Chihuahua, funcionó como el último gran filtro antes de la instancia nacional, y dejó un balance positivo, con múltiples clasificados en distintas disciplinas. El desempeño general reflejó una preparación ordenada y un crecimiento sostenido, lo que permite llegar con expectativas altas a la siguiente etapa.

Proyección internacional en futsal

Uno de los logros más relevantes fue la proyección hacia el plano internacional, con siete estudiantes y un entrenador que formarán parte de la selección mexicana universitaria en futsal . Este grupo competirá en los Juegos FISU América en Lima, Perú, consolidando así el nivel competitivo alcanzado.

Nuevas disciplinas y resultados inesperados

El proceso también dejó avances importantes en disciplinas donde anteriormente no se había logrado trascender, como el ajedrez y el tenis de mesa, con nuevos clasificados que amplían el panorama deportivo.

Sin embargo, también se registraron algunas sorpresas, como la eliminación del boxeo, disciplina que había tenido protagonismo en la edición anterior.

Con este escenario, el objetivo es claro, mejorar lo conseguido el año pasado y mantenerse entre los protagonistas a nivel nacional. El enfoque ahora está en afinar detalles y llegar en el mejor momento posible a la siguiente fase, representando a la UJED en la máxima competencia universitaria del país.