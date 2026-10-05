Tardanza en vialidad Pasteur se debe a obras subterráneas, señala Secope

La obra de Pasteur, que es una de las calles transversales que contempla el proyecto de Estación Central , no se ha podido concluir por la introducción de instalaciones para servicios posteriores, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango (Secope), Juan Jaciel Chacón Bueno.

“La obra de Pasteur, qué bueno que me preguntas, porque yo creo que se les parece mucho tiempo. Pero lo que pasa es que estamos viendo que sea el concreto. El tema es que esa vialidad no solamente incluye concreto, no es nada más una plancha de concreto que ya va de un bulevar a otro. El tema es que lleva instalaciones especiales que próximamente darán también la oportunidad de desarrollar los lotes que son aledaños. Entonces, se llevan esas instalaciones especiales, hidráulicas, sanitarias, e incluso de iluminación”, indicó.

Ante ello, explicó que se requiere una instalación especial para que se pueda contar con dichos servicios.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en la gestión de estos servicios, porque si no, podemos interrumpir después la continuidad de estos. Esa es la razón por que aparentemente no se ha terminado esa plancha de concreto”, dijo.

Por lo que estableció que se espera que quede concluida en no más de un mes y medio.

Como El Siglo de Durango informó en 2022, la obra de la vialidad Pasteur inició desde 2021 y se estableció en un costo superior a los 13 millones de pesos (impuestos incluidos). Contempló la demolición de bodegas que había en la exestación de ferrocarril.

Parque lineal, en la primera etapa

Por otro lado, cuestionado sobre el avance del parque lineal Benigno Montoya, que se habilita al exterior del Panteón de Oriente, reconoció que la obra no va a estar totalmente terminada para el 2 de noviembre , pero se espera que la primera etapa ya esté acondicionada para la romería.