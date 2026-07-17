Tasa carcelaria, al alza en Durango

El siglo de durango

Durango cerró 2025 con una población penitenciaria superior al promedio nacional y con un nivel de reincidencia que también rebasa la media del país, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe señala que al cierre del año pasado en los centros penitenciarios del estado había cuatro mil 444 personas privadas de la libertad, cifra que equivale a una tasa de 230.6 internos por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 186.3 personas por cada 100 mil habitantes.

El 42 por ciento de las personas privadas de la libertad permanecen en los penales sin recibir una sentencia, es decir, cuatro de cada diez internos.

Con este indicador, Durango se ubicó entre las entidades con mayor incidencia de población penitenciaria, por encima de estados como Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Puebla.