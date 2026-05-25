Taxista rescata a niño que iba con un adulto en estado de ebriedad en el San José III

La madrugada de este lunes se activó una movilización policiaca luego del reporte sobre la presunta privación de un menor de siete años de edad en el fraccionamiento San José III de la ciudad de Durango.

El aviso fue recibido cerca de las 00:15 horas , cuando una mujer identificada como Guadalupe informó al sistema de emergencias que su sobrino, de inciales BGCE, había sido llevado presuntamente por un taxista en hechos ocurridos en la colonia Zarco, cerca de las vías del tren.

De acuerdo con la primera versión, el menor había salido acompañado de un vecino, quien supuestamente pidió permiso para llevarlo a realizar un mandado cercano; sin embargo, posteriormente señalaron que un taxista se lo habría quitado y se retiró del lugar.

El reporte generó preocupación entre los familiares debido a que el niño, de complexión delgada, tez morena y cabello corto, no había sido localizado durante varias horas, por lo que se emitieron datos sobre la vestimenta que portaba al momento de los hechos.

No obstante, tras las primeras investigaciones y el seguimiento realizado por autoridades, se confirmó que el menor ya había sido localizado sano y salvo y puesto bajo resguardo de la Delegación de Seguridad Pública de Carretera México.