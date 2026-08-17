¿Te pueden negar el pasaporte mexicano? Descubre las razones y cómo solucionarlo

Antes de planear cualquier viaje fuera del país, debes conocer las razones por las que te pueden negar el pasaporte.

El pasaporte es el documento oficial de viaje que cuenta con validez a nivel internacional; te ayuda a conocer nuevos países, te abre oportunidades laborales y te permite vacacionar con la familia en el extranjero.

Cabe mencionar que este documento es un derecho fundamental de todas las personas, da identidad a la persona internacionalmente, está sujeta a normativas jurídicas y de seguridad nacional delimitadas.

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¿Por qué me pueden negar el pasaporte?

Debes conocer las causas específicas que te llevan a que la Secretaría de Relaciones Exteriores te niegue el pasaporte; son tres causas y a continuación te las mencionamos.

Causas judiciales:

Este caso se refiere a una persona que está sujeta a un proceso penal en curso, enfrenta una medida cautelar de prisión preventiva o restricción de movilidad u orden de prisión.

También entran los deudores alimentarios; si un juez determina que una persona ha sido inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y se emite una medida cautelar por impago de alimentos hacia sus hijos, se puede solicitar a las autoridades migratorias la negación del pasaporte.

En el caso de las disputas legales entre los papás, primero existe un juicio de patria potestad, guarda y custodia del menor; uno de los padres puede promover una medida cautelar para evitar que el menor sea sacado del país. Esto se notifica a la SRE para bloquear cualquier intento de expedición de pasaporte del menor.

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Causas administrativas

En este caso se refiere a utilizar documentos falsos, ya sea acta de nacimiento, INE, comprobante de pago; el SRE detendrá inmediatamente el proceso.

La dependencia está obligada a dar parte al Ministerio Público Federal, lo que derivaría en una investigación penal por falsificación de documentos oficiales.

Si el sistema de SRE detecta que el rostro o las huellas dactilares no coinciden con la persona registrada, el trámite se detiene y no se continuará hasta que el interesado aclare la situación al registro civil.

Causas documentales

Es importante destacar que la mayoría de los rechazos por parte de la SRE es por errores en los documentos oficiales:

Acta de nacimiento: En las oficinas de la SRE aplican un protocolo de verificación reforzada en casos donde el registro fue extemporáneo.

Errores tipográficos o datos personales: Un acento faltante, un espacio mal ubicado, una letra sustraída, abreviaciones: el sistema arrojará el error y tendrá que ser corregido.