¿Te puedes quedar con una casa abandonada? Conoce cómo hacerlo legalmente

Según el Código Civil Federal, la posesión necesaria para prescribir debe ser un concepto de propietario, pacífica, continua y pública; si se cumple con los requisitos, puede ser acreedor a ser el dueño de la propiedad.

El ser acreedor de una propiedad en abandono no se trata de invadir, sino de demostrar legalmente que se ha poseído como dueño durante el plazo que marca la ley. Es importante revisar el código penal de cómo se encuentra el inmueble, ya que las reglas pueden variar según la entidad.

¿Qué significa prescripción adquisitiva de una propiedad?

Esta es la forma legal de adquirir la propiedad de un inmueble durante la posesión prolongada y con requisitos definidos por la ley. De acuerdo a la Suprema Corte, esta es una forma de adquirir el derecho de propiedad mediante una posesión pública, pacífica, continua, cierta y en concepto de dueño.

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¿Sí se adueña legalmente de una casa abandonada?

La respuesta es sí, mientras se cumpla con los requisitos legales y un juez reconozca el trámite.

Una casa abandonada lo está por distintas razones, ya sea que esté intestada, hipotecada, embargada, asegurada o inscrita a nombre de una persona que conserva los derechos sobre ella.

La vía legal para realizar el trámite es no solo "meterse a la fuerza", sino acreditar una posesión válida y luego iniciar un juicio de prescripción adquisitiva.

¿Qué necesitarías para reclamar una casa por prescripción?

Se deben cumplir cuatro condiciones principales: Concepto de propietario: pacífica, continua y pública.

La persona debe comportarse como dueña del inmueble, no como invitada, arrendataria o cuidadora.

La posesión debe ser pacífica, sin violencia ni enfrentamientos para tomar la casa.

Debe ser continua, es decir, mantenerse durante el tiempo exigido por la ley.

También debe ser pública, no escondida ni clandestina.

Legalmente, ¿cuántos años tienes que vivir en la propiedad para poder reclamarla?

Los bienes inmuebles pueden prescribirse en cinco años, si se posee de buena fe, pero también se contempla un plazo de aproximadamente diez años si es posesión de mala fe. Ya que no solo basta el tiempo, sino que también se debe aprobar y la posesión debe cumplir los requisitos legales.

¿Cuál es el concepto de propietario de una vivienda?

Significa pagar servicios, hacer reparaciones, conservar el inmueble, recibir notificaciones, presentarse ante los vecinos como responsable de la vivienda, realizar actos de mantenimiento.

Pero el juez tendrá que valorar si realmente existió una posesión en concepto de dueño o si se cumplió con los requisitos legales, ya que los actos anteriores no garantizan el ser dueños de una casa.

¿Cuáles pruebas se deben presentar en un juicio de prescripción?

En cada caso deben incluirse documentos y testimonios que ayuden a demostrar la posesión.

Algunos son:

Recibos de agua, luz o predial, fotografías, constancias de domicilio, comprobantes de reparaciones, testimonios de vecinos, documentos de posesión, contratos, pagos hechos durante años o cualquier elemento que muestre que la persona ocupó el inmueble de forma pública, continua y como dueña. También se debe revisar quién aparece como propietario y eso se puede observar en el Registro Público de la Propiedad.

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¿Cómo reclamo de manera legal una propiedad abandonada?

Primero se revisa la situación legal del inmueble. Después se reúnen pruebas de posesión. Luego se presenta la demanda de prescripción adquisitiva. El juez analiza documentos, testimonios y antecedentes. Si se acredita el derecho, se emite una sentencia.

Esa sentencia puede inscribirse en el Registro Público y servir como título de propiedad.

En caso de que el juez declare procedente la acción de prescripción, en el Código Civil Federal se establece que la sentencia ejecutoria se inscribirá en el registro público y servirá como título de propiedad para el poseedor.

En caso de que la propiedad la ocupes sin asesoría legal, puede traerte consecuencias y riesgos legales, como los siguientes:

El principal riesgo es que la ocupación sea considerada irregular o ilegal. Una casa abandonada puede tener dueño, herederos, acreedores o procesos judiciales pendientes.

También puede ocurrir que la posesión no cumpla los requisitos legales. Por ejemplo, si empezó con violencia, si fue clandestina, si hubo interrupciones o si la persona solo cuidaba la casa por encargo de alguien más.

Es importante señalar que no en todo México la prescripción adquisitiva es igual; cada estado rige la legislación cívica de los inmuebles. Los requisitos sí pueden ser parecidos, pero los plazos, documentos y criterios, no; esos varían según la entidad.

Entonces, en pocas palabras, para convertirte en dueño de una casa abandonada, es solamente por medio de un proceso legal y se demuestra posesión válida durante el tiempo que exige la ley. Para estar más segura, deberás revisar el Registro Público, reunir pruebas y, sobre todo, buscar asesoría legal antes de iniciar cualquier trámite.