¿Te vas de pinta en Estados Unidos? Faltar a clases puede poner en riesgo tu visa de estudiante

Irse de pinta puede salir más caro que una llamada de atención o una mala calificación. Para quienes estudian en Estados Unidos, incumplir con sus obligaciones escolares también puede complicar el documento que les permitió llegar al país y su permanencia en territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses advierten que abandonar los estudios, dejar de asistir a clases o salir de un programa sin informar a la institución puede tener consecuencias migratorias. Por ello, obtener una visa de estudiante es apenas una parte del proceso: también hay condiciones que cumplir durante la estancia.

También te puede interesar: Guía rápida para sacar tu pasaporte mexicano y no morir en el intento

¿Qué visas están relacionadas con esta advertencia?

Las principales categorías son la F-1, destinada a estudios académicos, como universidad, preparatoria y programas de idiomas, y la M-1, correspondiente a formación vocacional o estudios no académicos.

Quienes ingresan bajo estas categorías deben mantener la carga de estudios requerida, asistir a clases y avanzar en su formación. La obligación está relacionada con el propósito por el cual recibieron autorización para estudiar en Estados Unidos.

¿Una falta significa perder la visa?

La advertencia no debe interpretarse como una cancelación automática por una sola ausencia. El problema surge cuando las inasistencias o el abandono implican incumplir las condiciones del estatus de estudiante.

El Departamento de Seguridad Nacional identifica como “retiro no autorizado” dejar de asistir a la escuela sin notificar al funcionario encargado de estudiantes internacionales, conocido como DSO.

Esto puede provocar la terminación del registro en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, o SEVIS, y la pérdida del estatus migratorio. Tener una visa vigente en el pasaporte no sustituye el cumplimiento de las obligaciones escolares.

Más de 23 mil registros de estudiantes mexicanos

El informe oficial SEVIS by the Numbers 2024 contabilizó un millón 582 mil 808 registros activos de estudiantes F-1 y M-1 durante ese año. De ellos, 23 mil 964 correspondieron a mexicanos.

Estas cifras permiten dimensionar cuántas personas están relacionadas con dichas categorías, pero no representan un conteo de visas vigentes a octubre de 2026 ni de estudiantes presentes simultáneamente en el país.

También te puede interesar: Anuncian nuevo cambio en la visa para permanecer menos tiempo en EU; ¿para quiénes aplica?

Reglas vigentes y revisiones más estrictas

La obligación de mantener los estudios no es nueva. Sin embargo, cobra relevancia en un contexto de mayores controles sobre las solicitudes de visas.

En junio de 2025, la Embajada estadounidense en México informó que los solicitantes de visas F, M y J debían configurar sus cuentas de redes sociales como públicas para facilitar la revisión de antecedentes.

Por eso, antes de abandonar un programa o interrumpir la asistencia, el paso es consultar al DSO para conocer las opciones y el procedimiento correspondiente. Avisar a un compañero o dejar de presentarse no sustituye esa gestión: una decisión escolar puede terminar convirtiéndose en un problema migratorio.