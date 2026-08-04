'Te voy a bloquear': Filtran supuesta llamada de Valeria Márquez con el hijo del 'R1' | VIDEO

A más de un año del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, su caso ha comenzado a tener mayor claridad, luego de que se informara que el "R1", sujeto detenido por la muerte del alcalde Carlos Manzo, está involucrado en ello.

De acuerdo a la información compartida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los hechos ocurrieron luego de que el hijo de Ramón "N" le había pedido cometer este delito , sin conocerse el motivo.

El hombre fue identificado como Francisco "N", quien habría sostenido una relación sentimental con la influencer y después terminaron . Con este antecedente, autoridades federales ya buscan a esta persona para esclarecer el feminicidio de la joven.

Sin embargo, luego de exponerse esta información, algunos seguidores y fans de Valeria ha comenzado a retomar y republicar un par de videos y fotografías de cómo era la interacción entre ambos.

Uno de los que llamó la atención es donde la joven tiene una llamada con Francisco -según los fans- mientras estaba en una transmisión en vivo.

¿Qué dice la llamada entre Valeria y Francisco?

Durante este "en vivo", Valeria atendió una llamada que entró a su celular. Al responder se mostró algo molesta, pero continúo conversando.

Al parecer quien estaba al otro lado de la línea le reclamaba algo, por lo que la influencer respondió "no se me ve nada, no se me está viendo nada... Aquí quédate para que veas cómo me paro".

"¿Por qué no me sale cuando te metes (a la transmisión)? Te voy a bloquear ya de una vez", agregó.

Siguieron hablando, pero la frustración era evidente mientras escuchaba a la persona -desconocida hasta entonces-, luego dijo "Ay Francisco. Como tienes ganas de pelear" .

Esto puso en alerta a muchas personas, quienes han relacionado al hijo del "R1" y la "complicada" relación que alguna vez comentó Valeria que tenía.

También han retomado una publicación de la influencer donde señala a su expareja en caso de que algo le suceda a ella o su familia.

"Hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad" , mencionó la joven, sin que se especificara un nombre.

Otra más hace mención de que su expareja le había dicho algunas cosas que no le agradaban, como "me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban así".

¿Cómo va el caso de Valeria Márquez?

La investigación en este caso continúa, hasta el momento la Fiscalía de Jalisco ha informado sobre la detención del presunto coautor material del feminicidio , quien fue identificado como Iván Martín "N".

En cuanto al "R1", no hay mayor información sobre su proceso, pues su detención se debió principalmente al asesinato de Manzo el 1 de noviembre de 2025.