Valeria Márquez: lo que se saben del caso hasta las nuevas revelaciones de Harfuch | Cronología

Las investigaciones por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez volvieron a cobrar fuerza este viernes 31 de julio, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló nuevos indicios que apuntan a quién habría ordenado el crimen. A más de un año del asesinato, el caso suma una nueva línea de investigación que involucra al hijo de Ramón Ángel "N", alias "R1". Esto es lo más importantes que marcado el desarrollo de la investigación desde el día del ataque.

Feminicidio en plena transmisión en vivo

La tarde del 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, influencer, empresaria y creadora de contenido de 23 años, se encontraba dentro de su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, cuando fue asesinada con arma de fuego.

Al momento del ataque, la joven realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, por lo que miles de personas fueron testigos del hecho. De acuerdo con las investigaciones, el agresor ingresó al establecimiento con el pretexto de realizar una entrega y momentos después abrió fuego en su contra.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras que la difusión de las imágenes generó indignaciónen redes sociales.

Primeras investigaciones y dudas sobre el caso

En los días posteriores al asesinato, autoridades comenzaron con entrevistas, análisis de cámaras de vigilancia y diversos actos de investigación para tratar de identificar a los responsables.

Con el paso de las semanas surgieron distintas versiones sobre un posible vínculo del asesinato con integrantes del crimen organizado. Incluso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mencionó como presunto sospechoso a Ricardo Ruiz Velasco, alias "Doble R".

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco sostuvo que no contaba con elementos suficientes para confirmar esa hipótesis y señaló que ninguna línea de investigación estaba descartada.

Más de un año sin detenidos por el feminicidio

Aunque la investigación continuó durante los meses siguientes, el caso avanzó sin que se ejecutaran órdenes de aprehensión relacionadas directamente con el feminicidio.

Autoridades estatales informaron que se realizaron entrevistas, inspecciones y análisis de videograbaciones, además de solicitar información a distintas instituciones.

También se dio a conocer que especialistas revisaron más de mil horas de grabaciones de cámaras públicas y privadas, así como diversos datos obtenidos.

A pesar de esto, familiares, usuarios en redes sociales y diversos sectores continuaron cuestionando la falta de resultados a más de un año del asesinato.

Captura del "R1" abre una nueva línea de investigación

El caso tomó otro rumbo tras la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", realizada el 30 de julio de 2026 por una investigación distinta relacionada con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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Un día después de la captura, este viernes, Omar García Harfuch informó que las investigaciones del feminicidio de Valeria Márquez establecieron nuevos indicios que apuntan al hijo del presunto líder criminal.

De acuerdo con el titular de la SSPC, las autoridades federales identificaron que el hijo del "R1" mantenía una relación sentimental con la influencer y que presuntamente la había amenazado en varias ocasiones antes del crimen.

Con base en los datos recabados hasta ahora, la principal línea de investigación sostiene que el joven habría solicitado a su padre ordenar el feminicidio. Sin embargo, Harfuch aclaró que esa información aún forma parte de la integración de la carpeta y será la Fiscalía la encargada de aportar las pruebas correspondientes.

Asimismo, confirmó que el hijo del "R1" permanece prófugo y que actualmente es buscado por las autoridades.

¿Qué sigue en la investigación?

A pesar de que las declaraciones del secretario de Seguridad son el avance más relevante dado a conocer desde el feminicidio, el caso aún no ha sido esclarecido por completo.

Las autoridades federales continúan con la búsqueda del presunto implicado, mientras que la Fiscalía determinará si los nuevos indicios permiten judicializar la carpeta de investigación y solicitar las órdenes de aprehensión.