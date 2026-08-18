Team México se deslinda del podcast 'Pláticas del Mal' tras sus comentarios al Cruz Azul Femenil

La polémica generada por los comentarios realizados en el podcast “Pláticas del Mal” contra jugadoras de Cruz Azul Femenil ya tuvo una consecuencia comercial.

Team México anunció que decidió terminar su relación de patrocinio con el programa, luego de deslindarse públicamente de las expresiones hechas por sus integrantes.

La decisión se produjo después de que fragmentos del podcast se viralizaran en redes sociales por los comentarios de Santiago Domínguez, Mike “Máquina del Mal” y Criss Ángel “Babuino”, quienes hablaron sobre las futbolistas de La Máquina después de la derrota por 10-0 ante América.

Team México se deslinda de ‘Pláticas del Mal’

A través de un comunicado, Team México señaló que los comentarios fueron realizados de manera personal por los creadores de contenido y aseguró que la empresa no comparte ese tipo de discursos.

La compañía fue más allá del deslinde y confirmó que no continuará con la relación de patrocinio que mantenía con “Pláticas del Mal” , convirtiéndose así en una de las primeras repercusiones comerciales directas derivadas de la controversia.

El anuncio llegó incluso después de que los integrantes del podcast publicaran una disculpa pública, en la cual reconocieron que sus comentarios fueron inapropiados y que habían rebasado límites durante la emisión.

La polémica suma reacciones dentro del futbol mexicano

El caso dejó de limitarse al entorno de redes sociales luego de que diferentes instituciones se pronunciaran.

Además de Cruz Azul, la Liga MX Femenil y la Secretaría de las Mujeres manifestaron su rechazo a las expresiones emitidas en el programa.

Por su parte, los integrantes de “Pláticas del Mal” difundieron posteriormente una disculpa en la que asumieron responsabilidad por lo sucedido y señalaron que no buscaban justificar ni minimizar el impacto de sus comentarios.

Sin embargo, la disculpa no evitó la salida de Team México como patrocinador. La determinación marca una nueva consecuencia para el podcast, que ahora enfrenta no solamente cuestionamientos públicos, sino también la pérdida de uno de sus vínculos comerciales a raíz de la polémica.