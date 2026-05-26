Teatro Victoria recibirá dos destacados montajes duranguenses esta semana | Horarios

El teatro como espacio para nombrar el dolor, cuestionar la violencia y reconstruir la memoria tomará el escenario del Teatro Victoria con la presentación de “Puede un fantasma tener mi voz” y “Territorios Infinitos”, dos montajes duranguenses que forman parte de la programación de Temporadas Artísticas y que apuestan por una escena íntima, reflexiva y profundamente humana.

A través de distintas miradas sobre la condición humana, ambas propuestas reúnen el trabajo de creadoras, creadores, intérpretes y equipos técnicos locales comprometidos con el teatro contemporáneo.

La primera de las obras en presentarse será “Puede un fantasma tener mi voz”, dirigida por Melissa Zaragoza, quien además participa en la actuación y codirección de la pieza. La propuesta, escrita por Melissa Zaragoza y Ricardo García, parte del testimonio de una actriz que intenta enfrentar el recuerdo del asesinato de su padre, ocurrido el 21 de julio de 2007 .

Desde el escenario, la obra construye una exploración sensible sobre la memoria y el duelo, convirtiendo la experiencia personal en una reflexión colectiva sobre la pérdida y la capacidad de resistencia.

El montaje integra además el diseño sonoro de Alejandro Mier, audiovisuales y asistencia técnica de Flash Ficción, edición de video de Daniela de Alejandro, iluminación y dispositivo visual de Erick Miguel Luna, así como el soporte técnico de Noemí Mendiola Egure y Daniel Estrada.

OTRA MIRADA SOBRE LA FRAGILIDAD

Por otra parte, “Territorios Infinitos”, dirigida por Enrique Longoria Villarín, propone una mirada distinta, enfocada en la naturaleza del mal y la violencia dentro del ser humano.

A través de fragmentos de diversas dramaturgas y dramaturgos clásicos, interpretados por un grupo trashumante de cómicos de la legua, la puesta en escena cuestiona si la violencia puede realmente evitarse o si forma parte inevitable de la experiencia humana.

La obra cuenta con las actuaciones de Ángel Gabriel Pérez Hernández, Ana María Barajas Martínez, Helianne Juliette Medrano Martínez, Ángel Raúl Montoya Tinoco, Rafael Emiliano Camargo Vázquez, Pablo Elosegui Bardan y Luis Ángel Serrano, construyendo una propuesta coral que mezcla teatralidad, reflexión filosófica y poesía escénica.

Ambas producciones forman parte de una programación que busca fortalecer el encuentro entre el público y las artes escénicas contemporáneas en Durango, consolidando al Teatro Victoria como un espacio para el diálogo artístico y la sensibilidad colectiva.