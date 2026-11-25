El pasado 20 de noviembre, usuarios de la red de telefonía de Telcel experimentaron fallas en el servicio que les impidieron realizar llamadas y mantenerse comunicados con normalidad durante varias horas. La interrupción se presentó en distintas localidades del país, donde los clientes reportaron problemas para contar con señal en sus dispositivos.

Aunque la compañía informó que el origen del problema había sido solucionado, algunos usuarios continuaron experimentando dificultades debido a la saturación de la red. La situación generó inconformidad y numerosos reportes en redes sociales, donde los afectados compartieron sus experiencias ante la falta de servicio.

Ante lo ocurrido, Telcel anunció que otorgará una bonificación de datos móviles a los clientes que resultaron afectados por esta interrupción, como una compensación por los inconvenientes ocasionados.

¿Quiénes recibirán la bonificación y de cuántos megas será?

Este miércoles 25 de noviembre, la compañía dio a conocer que aplicará una bonificación para sus usuarios de prepago y pospago que experimentaron problemas con el servicio durante la falla del 20 de noviembre.

Sin embargo, la cantidad de megabytes adicionales dependerá del tipo de servicio contratado. La compensación quedó distribuida de la siguiente manera:

Usuarios de prepago: 300 MB adicionales de internet móvil.

300 MB adicionales de internet móvil. Usuarios de pospago: bonificación de 500 MB adicionales.

En ambos casos, los datos tendrán una vigencia de 30 días naturales, contados a partir de que se aplique la compensación.

¿Cómo saber cuándo recibirás los megas adicionales?

La entrega de los datos se realizará de manera automática, por lo que los clientes no tendrán que acudir a un Centro de Atención a Clientes ni comunicarse con la compañía para solicitar el beneficio.

En el caso de quienes utilizan el servicio de prepago, los 300 MB serán agregados durante los próximos días. Una vez que se concrete el movimiento, Telcel enviará un mensaje de texto (SMS) para informarles que la bonificación ya fue aplicada.

Por otra parte, los clientes de pospago podrán identificar los 500 MB adicionales en sus estados de cuenta, donde aparecerán durante los próximos ciclos de facturación.

Hasta el momento, la empresa no ha establecido un día específico para que todos los usuarios reciban estos datos.

¿En qué estados aplica la compensación por las fallas de Telcel?

Es importante considerar que la bonificación no está dirigida a todos los clientes de Telcel en México, sino únicamente a quienes resultaron afectados por las interrupciones registradas el pasado 20 de noviembre.

Las entidades contempladas en el anuncio de la compañía son:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Telcel no detalló los municipios o localidades específicas donde se presentó la falla ni dio a conocer el número de clientes que recibirán los megabytes adicionales.