Temporada de lluvias: entre la bendición y la emergencia

Los pronósticos de precipitaciones en Durango por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son favorables para este 2026, lo cual representa una buena noticia para el campo y el bosque. Sin embargo, como ocurre cada año, la lluvia también pone a prueba la capacidad de prevención y respuesta tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Las precipitaciones intensas evidencian problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Calles inundadas, alcantarillas obstruidas, asentamientos en zonas de riesgo, daños a la infraestructura urbana y los enormes baches suelen convertirse en el centro de la conversación pública cada vez que se presentan tormentas importantes.

En las comunidades rurales también existen riesgos. Para quienes viven cerca de cauces naturales o zonas vulnerables, una lluvia copiosa puede transformarse en una emergencia en cuestión de horas.

A la fecha ya se han registrado algunos percances, como el ocurrido la semana pasada en el poblado Lozano Zavala, en el municipio de Santiago Papasquiaro, donde seis viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de un arroyo.

Durante esta temporada de lluvias, es fundamental que las autoridades estatales y municipales mantengan un monitoreo constante de las condiciones climáticas. Del mismo modo, se requiere de una ciudadanía comprometida con las medidas de prevención. Hay que recordar que, con frecuencia, los daños asociados a las lluvias no son consecuencia exclusiva de los fenómenos meteorológicos, sino de malas decisiones humanas; por ejemplo, la acumulación de basura en la vía pública.

En teoría, este año en la capital se combatirá la problemática de la colonia Jalisco y zonas aledañas, conocida por inundarse con las lluvias copiosas. En estos momentos, con una inversión de 12 millones de pesos, se construye el colector pluvial Jalisco, el cual debe estar listo para la primera semana de julio. Muy pronto sabremos si funciona en la práctica.

PUNTO Y APARTE.- Han sido días agitados en la ciudad de Durango debido a los constantes operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, corporaciones que han logrado importantes aseguramientos de armas, equipo táctico y hasta diversos productos comestibles que contienen marihuana.

Sin duda alguna, uno de los principales hallazgos es el de un arsenal localizado muy cerca de la mancha urbana, el cual, además de un fusil Barret y lanzagranadas, incluye la impresionante suma de 36,488 cartuchos útiles.

Para un estado en el que sus gobernantes presumen un ambiente de paz y seguridad, resulta contradictorio que existan grupos civiles con tal cantidad de armamento rondando por las calles. Y todo esto es probable que solo sea la punta del iceberg.

¿Qué más encontrarán "Murciélagos"?

Nos leemos en X: @citlazoe