Tepeyolotl, el museo comunitario que resguarda la historia de El Nayar

En el poblado de El Nayar, a poco más de seis kilómetros del Centro Histórico de Durango, existe un pequeño espacio dedicado a conservar la memoria de sus habitantes y las huellas de quienes ocuparon este territorio hace cientos de años.

Se trata del Museo Comunitario Tepeyolotl, un recinto que nació del interés de los propios pobladores por proteger, preservar y compartir el patrimonio arqueológico e histórico de su comunidad.

Su historia comenzó a partir de una inquietud colectiva, la de resguardar las piezas arqueológicas que algunos habitantes conservaban al haberles sido heredadas de sus antepasados, las encontraron en sus parcelas o aparecieron durante la construcción de sus viviendas. Ante la importancia de estos vestigios y la necesidad de evitar su pérdida o saqueo, los vecinos impulsaron un proyecto que permitió reunirlos en un mismo lugar y acercarlos al público.

El proceso de reintegración de bienes arqueológicos comenzó en febrero de 2004 y, meses después, el 29 de agosto de ese mismo año, el museo abrió sus puertas dentro del inmueble de la Presidencia de la Junta Municipal de El Nayar. Desde entonces, se ha convertido en un punto de encuentro con la historia local y en un ejemplo de organización comunitaria alrededor de la cultura.

HUELLAS DE LA CULTURA CHALCHIHUITES

El museo cuenta con dos salas permanentes de exhibición. La primera está dedicada a la arqueología y reúne 148 objetos de molienda, herramientas de corte, piezas de concha y cerámica decorada y doméstica, relacionadas con los antiguos habitantes de la cultura Chalchihuites, pertenecientes a la Rama Guadiana.

Los objetos están fechados entre los años 550 y 1351 después de Cristo y proceden del sitio arqueológico del Cerro del Sombreretillo, ubicado al suroeste de la comunidad.

Entre las piezas que forman parte del acervo destaca una punta de proyectil cuya antigüedad se estima en hasta ocho mil años, un vestigio que permite ampliar la mirada sobre la presencia humana en esta región.

Uno de los aspectos más significativos de esta colección es que las piezas fueron restituidas por los propios habitantes, quienes contribuyeron a que estos objetos dejaran de permanecer dispersos y encontraran un espacio para su conservación, estudio y exhibición.

UN LUGAR PARA LA MEMORIA COTIDIANA

La segunda sala está dedicada a la historia y reúne diferentes objetos de uso cotidiano de mediados del siglo XX. A diferencia de los vestigios arqueológicos, estos elementos permiten acercarse a una época más reciente de la vida de El Nayar, a través de utensilios y pertenencias que formaron parte de las actividades habituales de sus habitantes.

Las piezas llegaron al museo gracias a las donaciones de los propios vecinos, quienes encontraron en este recinto una oportunidad para compartir fragmentos de su historia familiar y comunitaria.

De esta manera, el espacio no solamente conserva testimonios de antiguas civilizaciones, sino también recuerdos de generaciones que contribuyeron a construir la identidad del poblado.

En conjunto, el museo cuenta con cerca de mil 200 piezas en resguardo , aunque sus dos salas permanentes presentan una selección de este patrimonio.

Además, ha recibido trabajos de remodelación con el apoyo de instituciones, así como mediante programas de apoyo a proyectos culturales comunitarios como el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, conocido como PACMyC.

PATRIMONIO LOCAL

El Museo Comunitario Tepeyolotl forma parte de la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Durango, organización que también colabora con la Red de Museos del Norte de México (REMUNOMEX), integrada por distintos estados del país.

Entre sus servicios se encuentran las visitas guiadas gratuitas para grupos escolares y un espacio destinado a la realización de talleres. Estas actividades permiten que niñas, niños y jóvenes conozcan parte de la historia de su entorno y se acerquen al patrimonio cultural desde su propia comunidad.