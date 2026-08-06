Termina la UNAM sus nexos con Territorium

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar el proceso de contratación de la empresa Territorium Life para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026.

Además de esta revisión, la Universidad anunció otras dos auditorías a la compañía realizadas por la Contraloría de la institución y una empresa especializada que aún no ha sido definida.

"Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora", puntualizó el Rector a través de un oficio dirigido a Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.