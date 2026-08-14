Teteutzin lleva el teatro de títeres a escenarios del sur del país

La compañía Teteutzin Artes Vivas México-Colombia, con sede en Durango, continúa fortaleciendo su presencia en distintos foros culturales de México mediante una gira que la ha llevado por importantes espacios dedicados al arte titiritero, consolidando el intercambio de experiencias y la promoción de las artes escénicas para las infancias y las familias.

Uno de los momentos más destacados del recorrido será su participación en las actividades conmemorativas por el 35 aniversario del Museo Nacional del Títere, una de las instituciones más importantes del país dedicadas a la preservación y difusión de esta disciplina artística. Como parte de la celebración, la agrupación presentará mañana su montaje “El Sueño de Angelino” , una puesta en escena que ha acompañado a la compañía en diversos encuentros nacionales e internacionales.

ENCUENTRO DE REDES Y COLABORACIÓN

Durante su estancia, integrantes de Teteutzin también participaron en la reunión anual de LAZOS, red conformada por diez festivales internacionales de títeres independientes en México. Este espacio de diálogo y colaboración permite coordinar esfuerzos para la circulación de compañías nacionales y extranjeras que recorren el país entre septiembre y diciembre, fortaleciendo los vínculos entre creadores, programadores y promotores culturales.

La presencia de la agrupación en este encuentro reafirma el trabajo que desde Durango se realiza para mantener vigentes las expresiones escénicas dirigidas a las infancias, así como su integración a circuitos nacionales que impulsan la movilidad artística y el intercambio cultural.

TALLERES, CUENTOS Y TÍTERES

La gira continuó en Veracruz, donde la compañía fue invitada por Merequetengue Artes Vivas para desarrollar diversas actividades en el marco del programa “Un Verano de Títeres”. Entre ellas se encuentra la impartición del taller “Cajas Misteriosas”, una introducción al teatro en miniatura conocido como Lambe Lambe, formato que acerca al público a experiencias escénicas íntimas y de pequeño formato.

Como parte de las actividades programadas, mañana Teteutzin llevará a escena “El Sueño de Angelino” y participará en actividades de narración oral a través de “Trazo Especial: Cuenta Cuentos y Kamishibai”, propuesta que combina la tradición del relato con recursos visuales inspirados en el teatro de papel japonés.

Con esta gira, la compañía continúa ampliando su presencia fuera del estado y fortaleciendo los lazos de colaboración con espacios, festivales y proyectos dedicados al teatro de títeres.