Tiene Durango 'menos trabajo y menor salario'

EL SIGLO DE DURANGO

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), basado en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 y con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 del Inegi, visibiliza la relación entre el tiempo que se trabaja y el salario que se percibe.

En tal sentido, mientras que algunas entidades logran el equilibrio ideal, el caso de Durango refleja pendientes en materia laboral.

Y es que, a nivel nacional, el Imco destaca que la competitividad laboral no depende sólo de la cantidad de horas, sino de la calidad del empleo y la remuneración que se obtiene.

Al respecto, el análisis refleja que actualmente 12 entidades del país (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) logran combinar salarios superiores a la mediana estatal con una menor proporción de trabajadores que exceden las 48 horas semanales, por lo que se encuentran en la categoría de "Menos trabajo, más salario".

Sin embargo, a diferencia de los estados vecinos del norte, que encabezan los mejores indicadores de bienestar laboral, Durango se encuentra en la categoría de "Menos trabajo, menor salario" ya que hay jornadas moderadas pero ingresos bajos.

Reducir las jornadas prolongadas solo es positivo cuando va acompañado de una retribución justa, por lo que el análisis refeja que en Durango aún hay retos pendientes.

Como El Siglo de Durango informó recientemente, la entidad se encuentra en la posición 22 del Índice de Competitividad Estatal 2026, que mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión.

Esta medición evalúa seis subíndices con 53 indicadores y ubicó a Durango en la posición 22, del ranking general, al caer dos posiciones respecto al año anterior

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