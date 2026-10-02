¿Tienes prendas en Monte de Piedad? ¿Cuándo podrás recuperarlas y qué apoyos habrá?

Para quienes dejaron joyas u otros artículos empeñados en Nacional Monte de Piedad, el fin de la huelga abre la posibilidad de retomar trámites pendientes. Sin embargo, antes de acudir, será importante revisar las condiciones anunciadas para regularizar los préstamos y recuperar las pertenencias.

La institución confirmó que sus sucursales reabrirán el miércoles 7 de octubre, después del acuerdo que puso fin al conflicto laboral. A partir de esa fecha se retomarán operaciones como empeños, refrendos, pagos y recuperación de prendas.

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¿Qué pasará con las prendas empeñadas?

Nacional Monte de Piedad aseguró que los artículos de sus clientes permanecen intactos. Con la reanudación del servicio presencial, los usuarios podrán solicitar información sobre sus contratos y realizar los trámites correspondientes para recuperar sus bienes.

El acuerdo entre la institución y su sindicato se concretó el 30 de septiembre, con intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de casi un año de suspensión de actividades.

¿Habrá descuentos en los intereses?

Entre los beneficios anunciados están 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños, además de descuentos sobre los intereses generados durante el cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

Estos apoyos deben distinguirse del saldo pendiente: el anuncio no equivale a una cancelación general de las deudas. Antes de pagar o refrendar, conviene solicitar el desglose del adeudo y confirmar qué descuento corresponde al contrato. La institución también anticipó que difundirá beneficios adicionales mediante sus canales oficiales.

¿Cómo agendar una cita?

La página oficial de Nacional Monte de Piedad ya ofrece una herramienta para programar la visita. El procedimiento solicita nombre y número celular; posteriormente permite elegir sucursal y horario disponible.

Al finalizar, se obtiene un folio de confirmación. La institución señala que la cita es intransferible y que el usuario debe acudir con su INE y el folio.

El horario anunciado para las sucursales es de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Para resolver dudas están disponibles los teléfonos 55 2629 2790 y 55 8890 9717.

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Qué revisar antes de acudir

Además de los requisitos de la cita, es recomendable tener a la mano el contrato de empeño y los comprobantes de pagos o refrendos realizados durante el cierre.

Esto facilitará revisar el saldo, aclarar movimientos y preguntar por las fechas aplicables a cada préstamo. Si el objetivo es recuperar la prenda, conviene confirmar previamente el monto necesario para liquidar y las condiciones de entrega.