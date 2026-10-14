¿Tienes un calentador solar? Este es el mantenimiento que necesita para evitar fallas

El calentador solar suele quedarse fuera de la lista de pendientes de la casa: mientras salga agua caliente, parece que todo funciona bien. Sin embargo, dejar pasar meses sin revisarlo puede terminar en menor rendimiento, componentes dañados y gastos que no estaban contemplados.

Estos equipos necesitan mantenimiento, aunque no consuman gas para calentar el agua. La limpieza y las revisiones dependen del modelo, de la calidad del agua y de las condiciones de instalación.

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¿Qué mantenimiento necesita un calentador solar?

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) recomienda contar con un instalador experimentado y conservar el manual de operación. Entre los cuidados señala drenar el termotanque al menos una vez al año para disminuir los depósitos de sarro; el fabricante puede exigir una frecuencia mayor.

Una revisión debe contemplar, según el equipo:

Limpieza exterior de tubos o colectores.

Retiro de sedimentos y sarro mediante el procedimiento autorizado.

Revisión de conexiones, empaques y posibles fugas.

Inspección del aislamiento de las tuberías.

Revisión de válvulas y dispositivos de seguridad.

Inspección y sustitución de la barra de magnesio, cuando el modelo la incorpora.

No existe un calendario único para todos los calentadores. Por ejemplo, el manual de Optimus Ecosun recomienda limpieza exterior cada dos meses, drenado cada tres y servicio preventivo anual. Otros modelos tienen instrucciones distintas, por lo que conviene revisar la marca y el modelo antes de contratar el servicio.

¿Qué pasa si no le das mantenimiento?

El polvo y la suciedad pueden afectar el aprovechamiento de la energía solar. En el interior, los depósitos minerales requieren atención para conservar el funcionamiento del sistema.

Una de las consecuencias más delicadas es la obstrucción de elementos de seguridad. El fabricante Optimus advierte que esta situación puede derivar incluso en la pérdida del equipo.

Las fugas y el aislamiento deteriorado también deben revisarse. Que el agua salga menos caliente o con menor flujo es motivo para solicitar un diagnóstico: no basta con atribuirlo al clima o al sarro.

¿Cuánto cuesta comprarlo e instalarlo?

Como referencia comercial consultada en octubre de 2026, una tienda de Solaris publica estos precios para equipos de 12 tubos:

Tipo de calentador Equipo Instalación anunciada Suma Baja presión, 150 litros, para tinaco $6,100 $1,900 $8,000 Alta presión, 128 litros $12,390 $2,000 $14,390

Son ejemplos de un proveedor en Guadalajara, no tarifas de Durango. Antes de comprar, hay que pedir una cotización que detalle materiales, conexiones y adaptaciones, además de verificar que el equipo sea compatible con la presión de agua de la vivienda.

¿Cuánto cuesta el mantenimiento?

El proveedor Protecnia anuncia $1,599 por mantenimiento de un calentador solar de tubos de vacío de hasta 12 tubos, más $50 por cada tubo adicional. Las piezas con fallas y los empaques se cobran por separado.

Este precio sirve como referencia de presupuesto; el costo en Durango deberá cotizarse según el equipo y el trabajo requerido.

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¿Qué revisar antes del frío en Durango?

Conviene comprobar el aislamiento y la protección contra congelamiento que exige el fabricante. No todos los modelos soportan las mismas temperaturas: algunos requieren válvulas especiales y procedimientos adicionales ante frío extremo.

El mantenimiento interno, el desmontaje y las reparaciones deben quedar en manos de personal capacitado. Los componentes pueden contener agua muy caliente, y rellenar ciertos sistemas vacíos cuando están calientes puede provocar choque térmico y romper los tubos.