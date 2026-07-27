¿Tienes un dron? Esto debes saber antes de volarlo para evitar problemas

Comprar un dron y aprender a manejarlo puede ser relativamente sencillo; lo complicado comienza cuando queremos volarlo sin saber que en México existen reglas sobre dónde y cómo utilizarlo.

Volar un dron sin cumplir con estas disposiciones puede ocasionar multas, el aseguramiento del equipo y otras sanciones. Sin embargo, los documentos y permisos necesarios dependen del peso del aparato, el uso que se le dé y el lugar donde se pretenda utilizar.

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¿Necesitas registrar tu dron?

La primera recomendación es revisar cuánto pesa el aparato con batería, cámara y todos sus accesorios instalados.

Si pesa 250 gramos o menos y solamente lo utilizas como pasatiempo, no necesitas registrarlo ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Es el caso de varios modelos compactos que suelen emplearse para tomar fotografías durante viajes o reuniones familiares.

Pero estar libre del registro no significa que puedas volarlo donde quieras.

Si el dron pesa más de 250 gramos, sí debe inscribirse ante la AFAC. El trámite puede comenzar por internet y solicita los datos del propietario, así como la marca, modelo, número de serie y características del equipo.

Los requisitos aumentan cuando el aparato supera los dos kilogramos, especialmente si se utiliza para trabajar: grabar eventos, supervisar cultivos, inspeccionar construcciones o producir material comercial. Dependiendo de la actividad, podrían solicitarse una autorización, licencia de piloto, capacitación y seguro de responsabilidad civil.

El plan de vuelo, contrario a lo que afirma la publicación, no se exige automáticamente cada vez que se utiliza un dron de más de dos kilogramos. Esto dependerá del tipo de operación y del espacio aéreo donde se pretenda volar.

Aunque sea pequeño, no puede volar en cualquier lugar

Una de las reglas más importantes es mantener siempre el dron a la vista. Tampoco debe superar los 122 metros de altura, acercarse a aeronaves ni ingresar sin autorización en las inmediaciones de aeropuertos, aeródromos o helipuertos.

También deben evitarse vuelos sobre multitudes, conciertos, estadios o sitios donde una caída pueda lastimar a otras personas.

Para ingresar a zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, instalaciones militares o lugares considerados estratégicos pueden necesitarse permisos adicionales de las autoridades responsables. Incluso si el equipo pesa menos de 250 gramos, podrían impedir su uso o solicitar que sea retirado.

IA

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¿Realmente las multas pueden alcanzar un millón de pesos?

No existe una sanción automática por esa cantidad solamente por olvidar el registro. El castigo dependerá de la falta cometida, el riesgo provocado y las leyes aplicables; puede incluir una multa, la suspensión de permisos o el aseguramiento del aparato.

La regla más sencilla es esta: antes de despegar, revisa el peso del dron, consulta si debes registrarlo y confirma que el lugar elegido permita este tipo de vuelos.