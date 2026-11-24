T Ras la aplastante derrota del Partido Republicano del presidente Donald Trump en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, hay una creencia generalizada -respaldada por las encuestas- de que el próximo presidente de Estados Unidos será demócrata.

Varios encuestadores me dijeron que Trump ha provocado tanto rechazo en la población que ven difícil que un republicano gane las elecciones de 2028. En las recientes elecciones legislativas, los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso por un margen mucho mayor del que se esperaba.

Una nueva encuesta del portal Politico.com, hecha tras las elecciones, muestra que un 52% de los estadounidenses cree que ganará un demócrata en 2028, frente a un 28% que opina que ganará un republicano y un 20% que no sabe.

Incluso entre los encuestados que se identificaron como republicanos, apenas un 60% cree que su partido ganará las próximas presidenciales.

Las casas de apuestas en línea muestran la misma tendencia. En Kalshi, el 67% de los apostadores se la juega por los demócratas y solo el 33% por los republicanos. En Polymarket, el 65% va con los demócratas y el 33% por los republicanos.

El alto costo de la vida, la guerra con Irán, las redadas de inmigrantes, los aranceles, los comentarios de tinte racista y las denuncias de corrupción contra el presidente y su familia le harán difícil la carrera a cualquier candidato cercano a Trump -como el vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado Marco Rubio-, dicen muchos encuestadores.

Aunque Trump podría moderarse y remontar en las encuestas en los dos años y dos meses que le quedan en el gobierno, será difícil que lo haga.

En primer lugar, su reciente nombramiento de Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete indica que piensa apretar el acelerador en sus políticas más polémicas. Miller es conocido como el funcionario de línea más dura del equipo de Trump en temas como las deportaciones y los aranceles.

"Creo que veremos a un presidente y un gobierno mucho más combativos", me dijo el encuestador republicano Mike Madrid. "Los próximos dos años serán los más peligrosos e inestables de la era Trump".

En segundo lugar, las investigaciones que preparan los demócratas sobre presuntos actos de corrupción pueden hacer que Trump redoble la apuesta y vaya a la ofensiva contra las instituciones, bajo la premisa de que la mejor defensa es un buen ataque. En vez de tener un "pato cojo" en la Casa Blanca -como se llama en Estados Unidos a los presidentes debilitados políticamente al final de su gestión- podríamos ver a un "pato enfurecido".

Mi opinión: Los demócratas tienen todo a su favor para ganar la presidencia en 2028, a menos que se peguen un tiro en el pie nombrando un candidato de extrema izquierda que espante a los votantes moderados y le sirva la victoria en bandeja al partido de Trump.

Tras el triunfo demócrata en las recientes elecciones, los autodenominados "demócratas socialistas" y progresistas -como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador electo Abdul El-Sayed- se proclamaron los héroes de la jornada, y están en las cadenas de televisión todas las noches presentándose como las estrellas del partido.

Sin embargo, el ala de extrema izquierda del partido sigue siendo minoritaria y obtuvo triunfos mucho más ajustados que los candidatos de centro. El progresista El-Sayed, por ejemplo, se impuso por solo 7 puntos porcentuales en las elecciones intermedias, menos de la mitad que el demócrata más volcado hacia el centro James Talarico, quien arrasó en Texas con 15 puntos de ventaja.

Una señal de que el centro mantendrá la batuta entre los demócratas -al menos por ahora- fue la votación secreta de la bancada del partido para elegir a su líder en el nuevo Congreso. El actual jefe de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffreys, de centro, ganó por 251 a 11 votos. El ala radical no logró ni una docena de votos.

De manera que lo más probable es que esta victoria aplastante de los demócratas en las elecciones intermedias será el prólogo de su regreso a la Casa Blanca en 2028, siempre y cuando los demócratas no cometan un harakiri político presentando un candidato inviable.