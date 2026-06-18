Tomó protesta el nuevo Comandante de la III Región Militar

Se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa la toma de protesta del C. Gral. Div. E.M. Alejandro Vargas González, como Comandante de la III Región Militar, jurisdicción que comprende los estados de Sinaloa y Durango.

El General Vargas cuenta con una trayectoria de 44 años al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional , que iniciaron al egresar del Heroico Colegio Militar el primero de septiembre de 1982, y se ha desempeñado como comandante de la Séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anteriormente como comandante de la 10ma. Zona Militar en Durango, y en la 11ra. Zona Militar, en Guadalupe, Zacatecas.

Como parte de su formación, cuenta con una Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior, cursada en el Colegio de Defensa Nacional, y ha llevado cursos sobre operaciones militares y mantenimiento de la paz en los países de Canadá, Uruguay, y en la República Popular de China; además fungió como Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Corea, se difundió por parte del Gobierno de Sinaloa.

Como El Siglo de Durango informó, el gobernador Esteban Villegas declaró recientemente que él no podría acudir a este evento por motivos de agenda por lo que iría en su representación el Secretario General de Gobierno.

Asimismo, declaró que en el marco de la llegada del nuevo comandante se pediría reforzar la seguridad en la supercarretera Durango-Mazatlán ya que están llegando contenedores de Asia por esa vía, por inversiones.

Por parte del Gobierno de Durango, acudió el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, así como los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública.

“La colaboración entre autoridades civiles y militares es fundamental para seguir construyendo entornos de paz y bienestar”, se difundió por parte de la Secretaría General de Gobierno.