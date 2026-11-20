E L tema de la corrupción en el seno del INE de Guadalupe Taddei ha sido, en términos mediáticos, un duro golpe para el régimen. Fueron varios días en los que el tema dominó la agenda mediática y la estrategia de control de daños que se bajó desde Palacio Nacional fue el deslindar a Morena y a los gobiernos de la 4T de la figura de la hoy controvertida expresidenta del INE.

Los gobiernos y los grupos de influencia en todo el mundo gestionan sus mandatos, a partir de los relatos que construyen para difundir entre sus gobernados, lo que consideran sus logros para instalar en el ánimo colectivo una percepción positiva.

Las personas le damos sentido al mundo a través de las historias. Nos ayudan a entenderlo mejor, a recordar datos y a establecer un vínculo con ellos que de otra forma no generaríamos. La narrativa puede definirse como "La historia que nos cuentan desde el poder". Cuando se habla de que el gobierno quiere controlar la narrativa es que los ciudadanos hablen de lo que ellos quieren que hable. Perder el control de la narrativa es permitir que la gente diga cosas que dejen al gobierno en un mal lugar.

Definitivamente con el caso de corrupción al interior del INE, el gobierno mexicano perdió el control de la narrativa. Las conferencias mañaneras exponían a una mandataria que se le veía incómoda, molesta. El cúmulo de pruebas expuestas por trabajos periodísticos le quitó margen para tratar de evitar que se hablara del tema, o bien, para poderle dar un giro (spin) con enfoque positivo para su causa.

Sheinbaum optó por emprender un relato culpando a quien fuera el anterior consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de ser el culpable de la corrupción dentro del Instituto y de ser él quien introdujo a Taddei a través del Consejo Local del INE en Sonora. Esas mismas líneas argumentales les fueron bajadas a diputados, senadores y gobernadores morenistas para que fueran amplificadas en redes sociales, pero aun así no obtuvieron, en las métricas, los resultados esperados en número de vistas.

La Presidenta, en lugar que ese trabajo lo hagan sus plumas a sueldo o figuras de Morena, ha insistido en ella misma ser la principal ariete contra la ofensiva para desmarcarse de Taddei y culpar a Córdova. Pero, vistos los resultados, solo expone la investidura presidencial con un discurso que, además de no ser creíble, es ya cansador y provoca molestia y hartazgo.

El diario El Universal publicó una encuesta en la que destacan el nivel de desconfianza que despierta el INE el día de hoy y que los mayores culpables del escándalo de corrupción, según la gente encuestada, en su mayoría apuntan a Morena y al gobierno federal.

El impacto que ha tenido este escándalo ha imposibilitado al gobierno para poder controlar o torcer la narrativa. Walter Fisher, creador del paradigma narrativo, establece que una historia es más convincente que un buen argumento.

La narrativa o el relato de la corrupción en el INE es una historia con inicio, desarrollo, clímax y un final que dejó irritados a la mayoría de los mexicanos. Un final en el que los malos se salen con la suya, haciendo gala de su impunidad.

Al gobierno se le salió de las manos esta narrativa y no la pudo controlar. ¿Le pasará la factura la elección intermedia del 2027 en las urnas? Ya lo veremos.

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