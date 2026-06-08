Tormenta tropical ‘Boris’ se acerca a las costas mexicanas | Trayectoria EN VIVO hoy 8 de junio

Luego de que este pasado domingo por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informara sobre la formación de la depresión tropical Dos-E en el océano Pacífico, este lunes se confirmó su evolución a la tormenta tropical “Boris”, la cual se aproxima a las costas mexicanas. ¿Tocará tierra?, y ¿cuál será su trayectoria?

De acuerdo con el más reciente reporte del SMN, la tormenta tropical “Boris” se encuentra cerca de la costa de México, específicamente de Guerrero, por lo que se prevé que cause efectos en esta entidad, así como en Michoacán y Oaxaca, en las próximas horas.

¿Cuál es el estado de “Boris”?

El SMN señaló que, hasta la información actualizada a las 09:00 horas de este lunes 8 de junio, “Boris” se encontraba a 125 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerero, y a 70 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Las condiciones de “Boris” constaban de vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 km/h.

Lluvias intensas y fuertes vientos

Debido a que se prevé que este mismo lunes “Boris” ingrese a territorio nacional, el SMN advirtió sobre fuertes lluvias y vientos en algunos estados en las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el sureste y zona costal de Guerrero, así cmo en el oeste y sur de Oaxaca.

Además, tendrán pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el este y sur de Jalisco, en Colima, y en el centro, costa y sureste de Michoacán.

Por último, con precipitaciones más ligeras, con intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, estarán Ciudad de México y Morelos.

En cuanto al viento, se pronostican para este lunes 8 de junio velocidades de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h, en la costa de Guerrero; mientras que en las costas de Michoacán y Oaxaca se espera viento de 50 a 60 km/h, con ráfagas de 70 a 90 km/h; y en Jalisco y Colima se prevé velocidad de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

Las zonas costeras de los estados antes mencionados también mantienen alerta por oleaje alto: de 4.0 a 5.0 metros de altura en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 3.0 a 4.0 metros en Jalisco y Colima.

¿Cómo ver su trayectoria en EN VIVO?

A unas horas de que la tormenta tropical “Boris” llegue a tierras mexicanas, la zona sur del país se mantiene con alerta, por lo que autoridades sugieren a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones, así como a la trayectoria que tendrá el ciclón.

Para hacer esto, puedes realizar el seguimiento en tiempo real a través de los siguientes sitios web:

Zoom Earth

Windy

Se recomienda a los habitantes de la zona tomar sus debidas precauciones ante los efectos que tendrá “Boris” en próximas horas.