Torneo Monarca reunirá a más de 500 taekwondoínes en Durango

Con una expectativa de más de 500 competidores y la participación confirmada de escuelas de distintos estados, el Torneo Monarca celebrará su decimoquinta edición el próximo 31 de octubre en el Centro de Convenciones de la Arena Lobo, en Durango.

En entrevista con El Siglo de Durango, los organizadores adelantaron que la jornada contará con diez áreas de competencia y actividades para deportistas de diferentes edades y grados, desde pequeños que comienzan a familiarizarse con el taekwondo hasta cintas negras de alto rendimiento.

Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes se encuentran entre los estados que ya confirmaron su presencia. A los atletas se sumarán entrenadores y familiares, por lo que el encuentro también representará una oportunidad para recibir visitantes en la capital duranguense.

Tecnología y una nueva sede para seguir creciendo

Uno de los principales cambios será la instalación de diez áreas de competencia, tres de ellas equipadas con petos electrónicos para los combates de cintas negras. Las siete restantes estarán destinadas a participantes de grados menores, con equipo convencional.

Los organizadores explicaron que la incorporación de tecnología ha sido parte de la evolución del torneo, cuya primera edición se realizó en 2010 . Recordaron que comenzaron con dos o tres áreas y la invitación a unas cuantas escuelas; ahora, el crecimiento de la convocatoria motivó el cambio de sede.

La Arena Lobo permitirá contar con un espacio más amplio para desarrollar las competencias. Además, esta edición tendrá una temática de Halloween, con personajes y sorpresas que buscarán involucrar tanto a los niños como a sus acompañantes.

“Siempre tratamos de realizar un evento para los niños, para los atletas, para los alumnos”, señalaron durante la entrevista, al explicar que el objetivo es ofrecer una experiencia que motive a los participantes a continuar entrenando.

Habrá actividades para principiantes y alto rendimiento

El programa incluirá circuito psicomotriz, formas y combates. También se ofrecerá una modalidad sin contacto a la cabeza para niños que comienzan a competir y desean acercarse gradualmente a esta disciplina.

El circuito psicomotriz estará dirigido a los más pequeños y consistirá en recorridos con obstáculos y ejercicios relacionados con las habilidades que trabajan en sus clases. Las formas, por su parte, permitirán competir mediante secuencias técnicas sin enfrentamiento físico con un rival.

La cita para los participantes será desde las 8:30 horas, mientras que las actividades comenzarán a las nueve de la mañana. Primero se desarrollará el circuito, después las formas y, aproximadamente a las 11:00 horas, arrancarán los combates en las diferentes áreas.

La invitación también está dirigida a familias que todavía no conocen el taekwondo y desean observar sus modalidades antes de incorporar a sus hijos a una escuela.