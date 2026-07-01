'Totalmente falso': exesposa de dueño de 'Tacos de Carnitas Don Raúl' niega que cerraran por extorsión

Luego de que el negocio “Tacos de Carnitas Don Raúl” informara públicamente que había cerrado sus puertas debido a presuntas amenazas y extorsiones, una mujer identificada como Anabel Ovalle, exesposa del propietario del negocio, publicó un video en redes sociales, en el que rechazó esa versión y aseguró que el cierre responde a una situación legal distinta.

El video comenzó a circular en redes sociales este martes, contradiciendo el comunicado que fue difundido por el establecimiento en días pasados.

Afirma que la versión difundida "es totalmente falsa"

En el video, Anabel Ovalle aseguró que decidió hablar públicamente tras recibir numerosas llamadas relacionadas con el caso, y señaló que la explicación por “Tacos de Carnitas Don Raúl” sobre un supuesto intento de extorsión “es totalmente falsa”.

Según su versión, el cierre del negocio no estaría relacionado con amenazas o exigencias de dinero, sino con procesos judiciales que involucran al propietario del establecimiento.

Incluso, afirmó que la información difundida por la taquería sería parte de una estrategia para generar mayor apoyo entre la ciudadanía cuando el negocio vuelva a abrir.

“Y quiero hacer público que ellos están diciendo que se les está es extorsionando y situaciones que que la verdad sí me parecen absurdas, son totalmente absurdas. No es más que una estrategia para cuando vuelvan a abrir, obviamente tener eh pues ahora sí que más afluencia”, señala en el video.

Señala que propietario enfrenta procesos judiciales

Durante su mensaje, la mujer aseguró que el dueño de “Tacos de Carnitas Don Raúl”, identificado como Edgar Ricardo, enfrenta diversos procedimientos legales.

Asimismo, sostuvo que existen denuncias penales y asuntos familiares en curso, además de afirmar que actualmente se encuentra privado de la libertad mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

“Ustedes como como lo sabrán, quienes fueron sus sus clientes, pues siempre estaba lleno, siempre tenía mucha afluencia y cerraron, pero porque el dueño está en el cierre. Y está en el cierre porque no se presentó a audiencias para darle seguimiento porque yo tengo denuncias penales y también procedimientos familiares”, relató.

Hasta el momento, estas declaraciones corresponden únicamente a lo expresado por Anabel Ovalle en su publicación y no fueron acompañadas por documentos oficiales durante el video.

Revelaría más información

La exesposa del propietario también adelantó que consultará con sus abogados qué información puede hacer pública sobre el caso, con la intención de compartir más detalles en futuras publicaciones.

Indicó que anteriormente había evitado hacer declaraciones por tratarse de un tema personal; sin embargo, decidió pronunciarse luego de que el negocio hiciera públicas las presuntas extorsiones como motivo del cierre.

Negocio denunció amenazas y falta de respuesta de autoridades

Tal como informó El Siglo de Durango este mismo miércoles 1 de julio, “Tacos de Carnitas Don Raúl” informó mediante un comunicado que había sido víctima de amenazas e intimidaciones para exigir una importante suma de dinero.

En ese mensaje, los propietarios aseguraron que presentaron las denuncias correspondientes, pero afirmaron no haber recibido la atención necesaria por parte de las autoridades, motivo por el que solicitaron apoyo de la ciudadanía para difundir su caso.