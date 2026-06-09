Tras 41 años de servicio, famoso negocio de carnitas cierra sus puertas en Durango

Durante las últimas semanas el cierre de negocios en Durango ha incrementado de manera considerable, aunque son de diversos giros, los que predominan más son los restaurantes o negocios de comida.

Los motivos del cierre varían, sin embargo, mantienen consternados a los duranguenses que llegaron a acudir para consumir.

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Tal es el caso de un famoso negocio de carnitas de la capital, que tras dos décadas de servicio informó a sus clientes que sus puertas se cerrarán.

"Queremos agradecer profundamente su preferencia, confianza y apoyo durante estos 41 años de trabajo ininterrumpido" , se lee en la publicación compartida en su página de Facebook.

El post fue realizado cerca de las 11:00 horas de este martes 9 de junio y los comentarios con ánimos y reconociendo de que son de los mejores no se hicieron esperar.

"Gracias a ustedes hemos podido formar parte de sus mesas, sus reuniones familiares y de tantos momentos especiales", continúan.

Pese a la despedida, Tacos de Carnitas "Don Raúl" aseguró que esto será solo por un tiempo indefinido , por lo que esperan volver a reencontrarse con sus clientes pronto.

"Mientras tanto, reciban nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos durante estos años. Con cariño y gratitud", finaliza el texto.

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Quienes fueron parte de los clientes, se mostraron tristes ante la noticia, sin embargo, les agradecieron por su excelente servicio y los despiden con la esperanza de volver a probar su sazón.

"Ha sido más que un negocio; ha sido el esfuerzo, la dedicación y el sueño de toda una vida", "Eran nuestros preferidos", "Y ahora donde comeré mis tacos de carnitas", "Vivo en ciudad Juarez y siempre que visito mi duranguito bello era mi lugar preferido de ir a comer y compraba varios kilos para cuando regresaba a Juarez ojalá cuando regrese ya estén otra vez" , se lee.

Este negocio de carnitas se encontraba ubicado en avenida Primo de Verdad #702, colonia Valle del Súper, y es reconocido por el icónico edificio donde se encuentra, mismo que ya tiene una lona donde informan sobre el triste cierre.