'Hoy cerramos una etapa': Delicious Wings cierra sus puertas en Durango

La lista de negocios que han anunciado su cierre en Durango continúa creciendo. Ahora fue Delicious Wings, restaurante conocido por su concepto temático inspirado en personajes de fantasía, cine y cultura pop, el que informó que dejará de operar en la ciudad.

A través de sus redes sociales, el establecimiento compartió un mensaje de despedida en el que agradeció a clientes, colaboradores y visitantes por los años de apoyo.

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"Hoy cerramos una etapa llena de magia, risas, sabores, cumpleaños, juegos, películas y momentos que siempre llevaremos en el corazón", publicó el negocio.

En el mismo mensaje, el restaurante agradeció a quienes formaron parte de la experiencia que ofrecía el establecimiento y destacó que cada visita, fotografía y momento compartido ayudó a construir el proyecto.

Delicious Wings se había distinguido por ofrecer una experiencia temática para familias y aficionados a personajes de películas y series, convirtiéndose en uno de los conceptos más llamativos dentro de la oferta gastronómica local.

Segundo cierre en menos de una semana

El anuncio ocurre apenas días después de que Leha Restaurante también informara el cierre de sus operaciones, convirtiéndose en el segundo negocio del sector restaurantero que anuncia su despedida en menos de una semana.

Ambos casos se suman a una serie de cierres registrados durante los últimos meses en distintos sectores comerciales de la ciudad, desde restaurantes y cafeterías hasta tiendas especializadas.

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Un panorama complicado para los negocios locales

Los cierres ocurren en un contexto económico que empresarios y comerciantes han descrito como complicado para Durango.

Organismos empresariales han advertido sobre la disminución en las ventas, el incremento en costos operativos y las dificultades para sostener negocios, especialmente en sectores que dependen del consumo local.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) informó recientemente que al menos 15 negocios han cerrado en lo que va del año, mientras que representantes de distintos sectores han señalado que la desaceleración económica está obligando a muchos establecimientos a replantear su continuidad.

Aunque Delicious Wings no detalló las razones específicas detrás de su cierre, su despedida se suma a una tendencia que mantiene la preocupación entre comerciantes y empresarios locales por el futuro de numerosos negocios en la capital duranguense.

Ya no son casos aislados

El caso de Delicious Wings no solo representa la despedida de un restaurante más. Para muchos comerciantes, es otra señal de alerta sobre lo que ocurre en Durango: negocios que nacieron con entusiasmo, inversión y clientela, pero que hoy enfrentan un panorama cada vez más difícil para sobrevivir.

Entre rentas, bajas ventas y menor consumo, las cortinas abajo comienzan a dejar de ser casos aislados para convertirse en un reflejo de la presión que vive la economía local.

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