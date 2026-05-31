'Gracias por haber sido parte': Conocido restaurante anuncia su cierre en Durango

La industria restaurantera reporta un cierre más de conocido negocio en Durango, quien tras tres años de servicio decidió tomar esta decisión, agradeciendo a quienes formaron parte de este proyecto.

A través de su cuenta de Facebook, Leha Restaurante informó a sus clientes que, aunque no es fácil cerrar las puertas de un lugar que se construyó con mucho esfuerzo, pasión y cariño, a este punto del camino es necesario hacerlo.

Reconocen que durante este tiempo recolectaron grandes momentos, entre conversaciones y celebraciones, así como momentos inolvidables con todos y cada uno de sus clientes.

"Leha nació con una ilusión de crear algo más que un restaurante: un espacio donde las personas pudieran sentirse en casa, disfrutar de una buena comida y crear recuerdos alrededor de una mesa", se lee en el comunicado.

Lee: 'Ahora somos parte de la estadística': Cierra otro negocio en Corredor Constitución de Durango

Es por ello que agradecen a sus clientes, amigos, colaboradores y proveedores que hicieron posible cumplir ese proyecto, pues su apoyo forma parte de la historia que han creado.

No obstante, Leha Restaurante dijo que es una despedida temporal , en donde mantiene sentimientos encontrados, pero sobre todo mucha esperanza, pues aseguran que este no será un adiós definitivo.

"A veces es necesario hacer una pausa para tomar aire, reinventarse y volver más fuertes. Aunque hoy las luces de Leha se apaguen por un tiempo, la esencia, los recuerdos y el cariño que construimos juntos permanecen intactos", agregan.

Asimismo, manifestaron que esperan que en un futuro puedan volver a reunirse con sus clientes y personal, y así seguir compartiendo historias, sabores y momentos: "gracias por haber sido parte de Leha".

La noticia ha generado gran conmoción en los usuarios y clientes de este lugar, quienes se han tomado el tiempo de agradecerles y darles ánimo a los que están detrás del proyecto.

Comentarios como "vuelvan pronto, por favor", "me gustan mucho sus platillos", "de los mejores restaurantes de Durango", "leyenda para siempre" , es como Leha se despide de esta etapa y espera volver.

—————————

¿Quieres enterarte de más noticias de Durango, México y el Mundo? Búscanos y síguenos en Google News y únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir toda la información de manera oportuna.