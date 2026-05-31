'Gracias por haber sido parte': Conocido restaurante anuncia su cierre en Durango
La industria restaurantera reporta un cierre más de conocido negocio en Durango, quien tras tres años de servicio decidió tomar esta decisión, agradeciendo a quienes formaron parte de este proyecto.
A través de su cuenta de Facebook, Leha Restaurante informó a sus clientes que, aunque no es fácil cerrar las puertas de un lugar que se construyó con mucho esfuerzo, pasión y cariño, a este punto del camino es necesario hacerlo.
Reconocen que durante este tiempo recolectaron grandes momentos, entre conversaciones y celebraciones, así como momentos inolvidables con todos y cada uno de sus clientes.
"Leha nació con una ilusión de crear algo más que un restaurante: un espacio donde las personas pudieran sentirse en casa, disfrutar de una buena comida y crear recuerdos alrededor de una mesa", se lee en el comunicado.
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Es por ello que agradecen a sus clientes, amigos, colaboradores y proveedores que hicieron posible cumplir ese proyecto, pues su apoyo forma parte de la historia que han creado.
No obstante, Leha Restaurante dijo que es una despedida temporal, en donde mantiene sentimientos encontrados, pero sobre todo mucha esperanza, pues aseguran que este no será un adiós definitivo.
"A veces es necesario hacer una pausa para tomar aire, reinventarse y volver más fuertes. Aunque hoy las luces de Leha se apaguen por un tiempo, la esencia, los recuerdos y el cariño que construimos juntos permanecen intactos", agregan.
Asimismo, manifestaron que esperan que en un futuro puedan volver a reunirse con sus clientes y personal, y así seguir compartiendo historias, sabores y momentos: "gracias por haber sido parte de Leha".
La noticia ha generado gran conmoción en los usuarios y clientes de este lugar, quienes se han tomado el tiempo de agradecerles y darles ánimo a los que están detrás del proyecto.
Comentarios como "vuelvan pronto, por favor", "me gustan mucho sus platillos", "de los mejores restaurantes de Durango", "leyenda para siempre", es como Leha se despide de esta etapa y espera volver.
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