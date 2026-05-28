'Ahora somos parte de la estadística': Cierra otro negocio en Corredor Constitución de Durango 

La ciudad de Durango pasa por una situación preocupante, pues en días recientes se ha reportado el cierre de negocios en la Zona Centro, lugares que permanecieron por años siendo de los más visitados o al menos conocidos.

Ante esta situación, durante la noche del miércoles 27 de mayo uno de los bares más frecuentados en el Corredor Constitución anunció su cierre definitivo, pues aseguran que el panorama económico local ya no les permite continuar.

Fue a través de su página de Facebook que Beer Depot Durango informó sobre esta decisión, agradeciendo a todos sus clientes, amigos y aliados que estuvieron desde su inicio.

"Hoy cerramos las puertas de Beer Depot Durango. Ante el panorama económico actual, hemos tomado la decisión de no arriesgar de más y poner fin a esta etapa de manera responsable. No hay fiestas de despedida, pero sí un agradcimiento infinito en el corazón. Queremos dar las gracias a cada uno de nuestros clientes, amigos y aliados que hicieron de este espacio su segunda casa. De manera muy especial, nuestrro reconocimiento y respeto a todos los grupos y músicos locales que compartieron su talento, su energía y su rock con nosotros, dándole vida a este proyecto cada noche. El camino recorrido valió la pena gracias a ustedes. Hasta siempre".

Te puede interesar: Duranguenses exhiben severa crisis económica y de empleos en el estado | VIDEOS

El negocio también compartió un video en donde se observa lo vacío que está el Corredor Constitución un viernes entre las 22:30 y 23:00 horas, cuando se supone que esos días serían de los más visitados.

Argumentan que existe gran incertidumbre semana tras semana, pues aunque es una zona de mucho potencial comercial, "se apaga temprano".

"¿Qué pasó con la vida nocturna de nuestro centro? ¿En qué momento se volvió la norma caminar por aquí en total soledad a una hora en la que apenas debería arrancar la noche? Sostener un proyecto en medio de este panorama se volvió una batalla cuesta arriba ", agregan.

Manifiestan que es un cierre que duele, pues el bar se construyó con muchas ilusiones y ganas de sumar a la cultura local, así como ofreceles un refugio "auténtico".

"Apagamos las luces por ahora, pero la música y las ganas de emprender no se terminan aquí", finaliza.

Beer Depot añadió en su publicación que ahora son parte de la estadística donde las rentas son altas, hay pocos clientes y esto los orilla a que cierren .

En los comentarios se leen muestras de apoyo y reconocimiento por su labor, incluso algunos opinan que en lo personal también ha sido muy complicado lo económico.