Durango sigue perdiendo negocios: ahora cierra tienda de coleccionismo por crisis económica

El cierre de negocios en Durango suma un nuevo caso. Ahora fue El Coleccionista Geek Store, una tienda dedicada a la venta de figuras, anime, manga, superhéroes y artículos de colección, la que anunció el cierre de su local físico ante el complicado panorama económico que atraviesa la capital.

A través de una publicación realizada en sus redes sociales el pasado 28 de mayo, el establecimiento informó que la decisión no fue sencilla, pues el proyecto nació de una pasión por la cultura geek y por los personajes que marcaron a varias generaciones, como los superhéroes, Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco.

Sin embargo, el negocio señaló que, ante los “momentos económicos difíciles” que se viven actualmente en Durango, decidió cerrar su tienda física de manera responsable, con el objetivo de cuidar lo construido y evitar arriesgar de más.

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Otro negocio que baja la cortina

El anuncio se suma a una serie de cierres que se han registrado en la ciudad durante los últimos meses, principalmente entre pequeños comercios que han resentido la baja en ventas, el encarecimiento de rentas, la falta de circulante y el debilitamiento del consumo local.

En su mensaje, El Coleccionista Geek Store agradeció a clientes, amigos, coleccionistas y amantes de la cultura geek que durante el tiempo de operación acudieron a la tienda, apartaron figuras, buscaron piezas especiales o simplemente compartieron conversaciones relacionadas con anime, manga y coleccionismo.

“Cada compra, cada visita y cada momento dentro de nuestra tienda hizo que este camino valiera la pena”, expresó el negocio en su despedida.

Aunque el local físico cerrará sus puertas, la tienda informó que continuará vendiendo el stock restante en línea a través de Mercado Libre, por lo que quienes deseen seguir apoyando el proyecto todavía podrán adquirir algunos productos disponibles.

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“Comprar local sí hace la diferencia”

En el mismo mensaje, el negocio lanzó un llamado a la ciudadanía para apoyar al comercio duranguense, al señalar que comprar local ayuda a sostener familias, empleos, sueños y proyectos que nacen con mucho esfuerzo.

El cierre de esta tienda vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la situación económica que enfrentan los pequeños negocios en Durango, donde cada cortina que baja representa más que un local vacío: detrás hay inversión, empleos, familias y proyectos que no lograron resistir el actual escenario de bajas ventas.

El Coleccionista Geek Store dejó abierta la posibilidad de volver algún día, si las condiciones lo permiten.

“Ojalá el tiempo y las circunstancias nos permitan volver a abrir nuestras puertas algún día para todos los amantes de las figuras, el anime, el manga, los superhéroes y el coleccionismo”, compartieron.

Por ahora, el mensaje cerró con una despedida breve, pero cargada de nostalgia: “Gracias por tanto, Durango. Hasta pronto”.

Sí, totalmente. Yo le agregaría una sección de cierre más fuerte, para que el caso de la tienda no quede aislado y amarre con el problema económico en la capital.

Puedes pegarla al final, antes del remate o incluso después de la cita de despedida:

Una señal de alerta para el comercio local

El cierre de El Coleccionista Geek Store no ocurre en un escenario aislado. En Durango capital, pequeños y medianos negocios han comenzado a resentir con mayor fuerza la caída en ventas, el incremento en costos de operación, rentas elevadas y una menor capacidad de consumo entre las familias.

Para muchos comerciantes, sostener un local físico se ha vuelto cada vez más difícil. La renta, los servicios, la nómina, los impuestos y la compra de mercancía representan gastos constantes, mientras que el flujo de clientes no siempre alcanza para mantener el negocio en pie.

A esto se suma que varios establecimientos han advertido que la actividad comercial en la ciudad ya no tiene el mismo dinamismo, lo que ha provocado que algunos opten por cerrar, reducir operaciones o migrar únicamente a la venta en línea para evitar mayores pérdidas.

La situación ha encendido las alertas entre el comercio local, pues cada negocio que baja la cortina no solo deja un local vacío: también representa empleos perdidos, inversión detenida y familias que dependen de esos ingresos.

En ese contexto, el llamado a consumir en negocios locales cobra mayor relevancia, ya que para muchos pequeños comercios cada compra puede marcar la diferencia entre seguir abiertos o convertirse en una estadística más dentro de la crisis económica que golpea a la ciudad.