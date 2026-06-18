'Toy Story 5' conquista la taquilla y enfrenta a los juguetes contra la era digital

La magia de Pixar volvió a encender las salas de cine con el estreno mundial de “Toy Story 5”, la nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.

A más de tres décadas del debut de Woody y Buzz Lightyear, la saga regresa con una historia que conecta la nostalgia de varias generaciones con uno de los temas más actuales de la infancia, la influencia de las pantallas y la tecnología en el juego tradicional.

Dirigida por Andrew Stanton, uno de los nombres más importantes en la historia de Pixar y responsable de clásicos como “Finding Nemo” y “WALL-E”, la película sitúa nuevamente a los juguetes en la habitación de Bonnie.

Pero esta vez su principal rival no es otro juguete, sino una moderna tableta interactiva llamada Lilypad, capaz de captar toda la atención de la niña . La llegada de este dispositivo provoca que Woody, Buzz, Jessie y el resto del grupo enfrenten una nueva amenaza, el desplazamiento de la imaginación por el entretenimiento digital.

UNA HISTORIA DEL PRESENTE

La cinta explora cómo la tecnología transforma la manera en que los niños se relacionan con el mundo y con sus propios juguetes.

Mientras Bonnie se vuelve cada vez más dependiente de su dispositivo electrónico, los protagonistas emprenden una aventura que busca recordarle el valor de la creatividad, la amistad y el juego fuera de las pantallas.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA?

La crítica ha destacado que, aunque la película conserva el humor y la emotividad características de Pixar, también ofrece una reflexión melancólica sobre los cambios en la infancia contemporánea.

Las primeras reseñas han sido mayormente positivas. Diversos críticos han elogiado la capacidad de la saga para reinventarse sin perder su esencia , destacando especialmente el protagonismo de Jessie y el tratamiento sensible de temas como la desconexión emocional, la creatividad infantil y la búsqueda de pertenencia.

Incluso voces especializadas han señalado que pocas franquicias logran mantener un nivel narrativo tan sólido después de cinco películas.

APUESTA SEGURA PARA PIXAR

En lo comercial, “Toy Story 5” llegó con expectativas extraordinarias. Analistas de la industria proyectan un estreno de entre 135 y 175 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, cifras que podrían convertirla en una de las aperturas más importantes del año y en uno de los mayores éxitos recientes de Pixar.

Las estimaciones también apuntan a que podría superar los 275 millones de dólares a nivel global en sus primeros días de exhibición.

Y es que su predecesora, “Toy Story 4”, recaudó cerca de 1,100 millones de dólares en todo el mundo, consolidando a la franquicia como una de las más rentables en la historia del cine animado. Para los exhibidores, el estreno representa además una oportunidad para impulsar la asistencia familiar a las salas y fortalecer la recuperación de la taquilla internacional.

Así, una vez más, nostalgia y aventura, junto a un mensaje contemporáneo, convierten la saga en un éxito y además demuestra que la compañía todavía tienen mucho que decir.