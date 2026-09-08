Trabajador queda atrapado tras derrumbe de una obra en la colonia Obrera

Un trabajador de aproximadamente 53 años de edad resultó lesionado luego de quedar atrapado de una pierna tras registrarse un derrumbe de tierra al interior de una obra ubicada en la colonia Obrera, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Armando del Castillo Franco, a la altura de la calle Rafael Lavista, a un costado de la construcción del Seguro Social, donde el hombre se encontraba realizando labores de construcción.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba al interior de una escavación de simentación cuando, por causas que serán determinadas, se registró un derrumbe de tierra que sepultó parcialmente su extremidad inferior derecha.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango y Cruz Roja, acudieron al lugar para brindar atención y realizar las maniobras necesarias para rescatar al trabajador.

Los bomberos implementaron técnicas especializadas de rescate y liberación, trabajando con precaución para evitar que el movimiento de la tierra provocara mayores lesiones al hombre, hasta conseguir extraerlo de manera segura.

Una vez liberado, los cuerpos de emergencia realizaron una valoración inicial, en la que se estableció que presentaba probable fractura expuesta en la pierna derecha, además de una probable fractura de cadera.

El lesionado fue entregado a una unidad de Urgencias Básicas de la Cruz Roja para su estabilización y posterior traslado a la clínica 1 del IMSS, mientras que las autoridades correspondientes deberán determinar las condiciones en las que ocurrió el derrumbe dentro de la obra.