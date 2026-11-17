Trabajadores del área de limpieza del Hospital Materno Infantil denunciaron que no han recibido el pago de la quincena, que debió depositarse desde el pasado viernes, por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Salud para que intervenga ante la empresa responsable de cubrir sus salarios.

La mañana del lunes, los empleados realizaron un paro de labores al interior del nosocomio como medida de presión ante la falta de pago.

Sin embargo, una representante de la empresa Fucxen, encargada del servicio de limpieza en el Hospital Materno Infantil y otros hospitales de la Secretaría de Salud, acudió para solicitarles que regresaran a trabajar, con el compromiso de que el recurso sería liberado ese mismo día.

No obstante, llegó el martes y, hasta las dos de la tarde, los trabajadores todavía no habían recibido el depósito correspondiente.

En esta ocasión decidieron no suspender nuevamente sus actividades, debido a que saben que el flujo de personas en el hospital es considerablemente mayor y no quieren afectar el servicio.

Los empleados señalaron que desconocen si el retraso en los pagos también afecta al personal de limpieza del Hospital General 450 y de otros nosocomios o si el problema se limita únicamente al Materno Infantil.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud, para que presione a la empresa Fucxen y garantice que los trabajadores reciban sus salarios puntualmente.

Además del retraso en la quincena, los empleados señalaron que con el cambio de empresa también disminuyó el pago correspondiente a los días festivos.

Explicaron que con la compañía que anteriormente tenía el contrato recibían 800 pesos por un día festivo trabajado y 400 pesos cuando no laboraban.

Sin embargo, con Fucxen, que asumió el servicio en junio de este año, el pago se redujo a 600 pesos por día festivo trabajado y 300 pesos cuando no se trabaja.

Los trabajadores manifestaron su inconformidad por estas condiciones y pidieron que las autoridades de Salud intervengan para que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales.