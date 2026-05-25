Trabajadores de maquila reciben 8 pesos de utilidades y se van a paro de labores en estos estados

Durante el habitual pago de utilidades anual en varias maquilas, los trabajadores observaron cantidades muy pequeñas de retribución comparada con la lucha que han librado durante el transcurso del año anterior para mantener sus altos niveles de productividad. Tanta ha sido la indignación que dos estados entraron en huelga. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuánto recibieron?

Pago deficiente de utilidades

Una compañía maquiladora con sede en Yucatán y Campeche pagó utilidades a miles de sus trabajadores, pero tal parece que las cantidades recibidas no fueron mucho de su agrado.

Múltiples empleados declararon que sus ingresos eran variables, comenzando desde los 180 pesos hasta los 200 pesos.

Sin embargo, otros indicaron que solo recibieron alrededor de 20 pesos y 80 pesos, a la vez que más trabajadores obtuvieron 8 pesos en total; montos tan pequeños que parecían una burla y una falta de respeto hacia el trabajo realizado en un año, el cual señalaban de llegar a las metas propuestas.

Después de que sus quejas no recibieran la respuesta esperada, o de que siquiera fueran escuchadas por la empresa, operadores de ambas entidades decidieron entrar en paro, exigiendo que se vuelva a realizar el cálculo de sus utilidades para su pago correcto.

A pesar de todo el ruido mediático que se ha generado en días recientes, dicha organización aún no ha lanzado un comunicado donde anuncien su postura en esta situación .

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Derechos del trabajador

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el pago de utilidades se calcula tomando como base los ingresos de la empresa que fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este beneficio se encuentra regulado por dicha ley y por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades en las Empresas, además de que todos los trabajadores tienen derecho a solicitar información sobre el cálculo llevado a cabo para la repartición de utilidades y la declaración fiscal usada .

En caso de detectar alguna irregularidad, se recomienda acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que podrá asesorar al empleado de forma gratuita e intervenir con una conciliación si es que se requiere.

Si la conciliación no se lleva a cabo, también es posible escalar el caso a tribunales, siendo el principal organismo al cual solicitar apoyo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.