Trabajadores del IMSS cuestionan aumento salarial de 8%; exigen cuentas al sindicato

El aumento salarial de ocho por ciento acordado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene la inconformidad entre la parte de la base trabajadora, debido a que solo cuatro por ciento se aplicará directamente al salario, mientras que el resto corresponderá a una prestación de ayuda para renta.

Rocío Soto Alba, enfermera del IMSS y una de las voceras durante el plantón realizado la semana pasada, cuestionó que la dirigencia sindical presente el acuerdo como un logro sin explicar con claridad cuánto representará realmente para los trabajadores y cómo se reflejará en sus percepciones.

El posicionamiento de la enfermera se difundió luego de que el sindicato anunciara este miércoles 21 de octubre un nuevo acuerdo con el instituto, que elevó de seis a ocho por ciento el incremento global, después de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta inicial en una consulta realizada el pasado 14 de octubre.

De acuerdo con el comunicado oficial del SNTSS, el nuevo incremento se integrará por cuatro por ciento directo al salario y otro cuatro por ciento al concepto 11, correspondiente a la ayuda para renta.

La dirigencia sindical aseguró que el acuerdo mejora de manera significativa el ofrecimiento inicial y que representa el aumento más alto respecto a la inflación, de 3.45 por ciento, conseguido en los últimos 20 años.

Sin embargo, Soto Alba consideró que anunciar un incremento de ocho por ciento resulta engañoso si no se precisa la diferencia entre el aumento al salario tabular y el aplicado a una prestación.

Por ello, exigió que se explique de dónde sale el porcentaje global y cuál será el beneficio efectivo para quienes trabajan diariamente en el Seguro Social.

La inconformidad no es nueva. La semana pasada, trabajadores del IMSS salieron a manifestarse en distintas partes del país, entre ellas Durango, para expresar su rechazo al incremento inicialmente pactado, exigir mejores condiciones laborales y cuestionar la actuación de sus representantes sindicales.

El desacuerdo con la propuesta salarial se convirtió en uno de los principales motivos de las movilizaciones.

En su mensaje, la enfermera también reprochó a la dirigencia sindical que las negociaciones se anuncien como triunfos mientras el personal continúa enfrentando carencias, sobrecarga de trabajo y desgaste laboral.

Sostuvo que los acuerdos deben responder a las necesidades de la base y no limitarse a la difusión de porcentajes o fotografías para presentar resultados.

Las críticas se dirigieron también a la dirigencia nacional encabezada por Olivos y a los secretarios seccionales, a quienes exigió rendir cuentas sobre los términos de la negociación y asumir su responsabilidad ante los trabajadores que representan.

Afirmó que el sindicato pertenece a la base laboral y no a sus dirigentes, por lo que reclamó transparencia en las decisiones y en los acuerdos alcanzados con el instituto.

Por su parte, el comunicado sindical señala que, durante las mesas de negociación, iniciadas el sábado y concluidas durante la madrugada del martes, se abordaron otros asuntos pendientes, entre ellos el equipamiento, el abasto de insumos, el suministro de medicamentos y las condiciones laborales.

El SNTSS añadió que el instituto se comprometió a implementar un plan de acción inmediato para atender las deficiencias detectadas en las necesidades operativas y las condiciones de trabajo.

No obstante, Soto Alba insistió en que la base trabajadora necesita respuestas claras y resultados verificables, además de explicaciones sobre los beneficios del acuerdo salarial.

La enfermera sostuvo que los trabajadores no deben asumir una postura de obediencia ciega ante sus representantes, sino exigir resultados y transparencia.

Su reclamo coloca nuevamente bajo cuestionamiento a la dirigencia sindical, incluso después de que esta anunciara la mejora de la propuesta salarial que había generado las movilizaciones de la semana pasada.