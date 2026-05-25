Trabajo no remunerado, la brecha de desigualdad que frena a las mujeres

Históricamente las estructuras de la Economía se concibieron desde el ámbito público, favoreciendo mayormente a los hombres. Mientras que las mujeres se estuvieron desempeñando en el ámbito privado, bajo un rol asociado a labores del hogar, por lo que su trabajo fue invisibilizado durante siglos.

En entrevista para El Siglo de Durango, la investigadora de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y exdirectora del Instituto de Ciencias Sociales, Mitzy Quiñones Marín, explicó que aunque en la Revolución Industrial las mujeres sí estaban trabajando en las fábricas, su rol a lo largo de la historia se fue asociando más bien a las labores domésticas.

Y, aunque en la actualidad las mujeres ya tienen una mayor participación en la vida pública y la Economía, la realidad es que muchas siguen haciendo las labores del hogar, por lo que realizan una doble jornada.

Asimismo, enfatizó la necesidad de que las mujeres puedan incorporarse a cargos directivos, sin tantas trabas. “Es un poco triste que en pleno siglo XXI estemos hablando de la primera presidenta, gobernadora, directora. En todos los sentidos, la primera, si tenemos todo este tiempo en la tierra compartiendo con los hombres”, indicó.

Explicó que en Economía, un trabajo es cualquier esfuerzo físico o mental que se realiza por lo que, aunque no sea público, el trabajo en el hogar, cuenta mucho.

De ahí la importancia de visibilizar la economía de cuidados, ya que los grandes teóricos, pensadores, inventores, profesionistas, etcérera, no habrían sido ni serían lo que son, sin las labores que en su mayoría han hecho las mujeres.

Refirió que el PIB no contabiliza este tipo de trabajo, pero si esto se hiciera, representaría una gran aportación que en la actualidad ya se empieza a visibilizar. Inclusive este tema ya es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de la ONU.

En el ámbito nacional y local ya se ha hablado de la creación de un Sistema de Cuidados para reducir la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, permitiéndoles insertarse en el ámbito laboral, sin embargo, a decir de la entrevistada, tendría que operar desde una responsabilidad compartida.

Cada individuo debe asumir una responsabilidad y un cambio de conciencia respecto a los cuidados de un adulto mayor, de los hijos o de personas enfermas.

Además, en el sector público y privado, no solamente se deben aprobar las políticas públicas necesarias, como las licencias de paternidad, sino sensibilizar a los patrones para incentivar a que sus trabajadores realmente las utilicen.